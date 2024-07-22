Adidas, Bella Hadid'in yer aldığı reklamları kaldırdı - Son Dakika
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Adidas, Bella Hadid'in yer aldığı reklamları kaldırdı

Adidas, Bella Hadid\'in yer aldığı reklamları kaldırdı

Adidas, Filistin asıllı süper model Bella Hadid'in yer aldığı reklamlarını İsrail'in tepkisi üzerine kaldırdı. İsrail, reklamda kullanılan ayakkabıların 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli militanlar tarafından 11 İsrailliyi öldürmek amacıyla üretildiğini iddia etmiş ve Hadid'i Yahudi karşıtlığıyla suçlamıştı. Adidas, özür dileyerek Hadid'in çıkartıldığı reklam kampanyasının gözden geçirileceğini duyurdu.

22.07.2024 15:17
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Adidas, dünyaca ünlü Filistin asıllı süper model Bella Hadid’in yer aldığı reklamlarını kaldırdı. İsrail, reklamda kullanılan ayakkabıların 1972 Münih Olimpiyatları için üretildiğine ve Filistinli militanların bu olimpiyatlarda 11 İsrailliyi öldürdüğüne dikkat çekmiş, resmi sosyal medya hesaplarından Hadid’i Yahudi karşıtlığıyla suçlamıştı.

Adidas yaptığı açıklamada özür diledi ve Hadid’in çıkartıldığı reklam kampanyasının “gözden geçirileceğini” duyurdu.

Açıklamada “her ne kadar tamamen istemeden de olsa trajik tarihi olaylarla bağlantılar kurulduğunun farkındayız ve yol açtığımız üzüntü ya da stresten dolayı özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Adidas, Hadid’in reklam kampanyasından çıkartıldığını haber ajansı AFP’ye doğruladı.

Hadid’in ekibi, BBC’nin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

İsrail, 18 Temmuz’da resmi X hesabı üzerinden Hadid’in olduğu Adidas reklamlarını paylaşmış ve tepki göstermişti.

Gönderide “tahmin edin kampanya yüzü kim? Geçmişte Yahudi karşıtlığı yayan ve İsrailliler ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunan yarı Filistinli model Bella Hadid” dendi.

İsrail, paylaşımında ayrıca Hadid ve babasını Yahudi karşıtı komplo teorilerini “teşvik etmekle” suçladı.

Filistinli emlak devi Mohamed Anwar’ın kızı olan Bella Hadid, Gazze’deki savaştan etkilenen Filistinlilere desteğiyle tanınıyor.

Hadid, geçtiğimiz ay kardeşi Gigi Hadid ile birlikte Filistinliler için insani yardım kuruluşlarına 1 milyon dolar (yaklaşık 33 milyon lira) bağış yaptığını duyurdu.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ve çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin rehin alındığı saldırısına yanıt olarak Hamas'ı "yok etmek için" savaş başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, o tarihten bu yana bölgede çoğu kadın ve çocuk 38 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

1972 Münih Olimpiyatları’nda ne olmuştu?

1972’de Batı Almanya’da düzenlenen Olimpiyatlar sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Kara Eylül fraksiyonuna mensup sekiz militan, Münih’teki Olimpiyat köyüne sızdı.

Filistinli militanlar iki İsrailliyi öldürdü, dokuz İsrailliyi ise esir aldı. Esir alınan İsraillilerin tamamı, başarısız bir kurtarma girişiminin ardından Filistinli militanlar tarafından öldürüldü. Bu süreçte sekiz militandan beşi de Alman kolluk kuvvetleri tarafından öldürüldü.

İsrail-Gazze savaşında ünlülerin tutumu

Ünlülerin İsrail-Gazze savaşına karşı tutumları, 7 Ekim’den bu yana dünya kamuyounda sık sık gündeme geliyor.

Açık olarak bir tarafa desteğini duyuran isimler, diğer tarafın destekçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Son olarak Filistinlileri destekleyen sosyal medya kullanıcıları, Mayıs’ta “Blockout 2024” adlı bir hareket başlattı.

Hareket kapsamında kullanıcılara, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşı tepkisiz kalan ya da “yeterli tepki göstermeyen” ünlülerin sosyal medya hesaplarını engelleme çağrısı yapıldı.

Aralarında İsrailli oyuncu Gal Gadot, Ermeni asıllı Kim Kardashian, Amerikan yıldızlar Zendaya ve Taylor Swift ile İngiliz şarkıçı Harry Stiles’ın da olduğu birçok isim engelleme listesine alındı. Listeye alınan hesaplar, engelleme çağrısının ardından on binlerce takipçi kaybetti.

Hareket, ABD’de her yıl düzenlenen prestijli Met Gala’da ünlülerin Gazze konusunda sessiz kalmasının ardından gelen tepkiler ile başladı.

260’tan fazla Hollywood yıldızı, savaşın ilk aylarında ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresi’ne Gazze’de acil ateşkes çağrısı yapmaları için açık mektup yazmıştı.

Mektupta imzası bulunan ve Filistinlilere destek açıklaması yapan isimler, işten çıkarma tehditleri ve benzeri tepkilerle karşılaştıklarını söyledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Adidas, Bella Hadid'in yer aldığı reklamları kaldırdı - Son Dakika

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