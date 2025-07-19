Ahmed Şara'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var - Son Dakika
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Ahmed Şara'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var

Ahmed Şara\'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var
19.07.2025 12:56
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Suriye'nin Süveyda bölgesinde Dürziler ile Arap aşiretler arasında yaşanan çatışmaların ardından kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. İsrail'in saldırılarını kınayan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, barış çabaları nedeniyle özellikle Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'nin Süveyda kentinde Dürziler ile Arap aşiretler arasında artan gerilim, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesine yol açtı. Bu ortamı fırsat bilen İsrail, yaşanan iç çatışmaları gerekçe göstererek Şam'a yönelik peş peşe saldırılar düzenledi. Gazze'nin ardından rotasını Suriye'ye çeviren İsrail'in saldırgan tavrı uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

"İSRAİL GERİLİMİ TIRMANDIRDI"

Çatışmaların kontrolden çıkmasıyla birlikte güvenlik güçleri, Süveyda'ya yeniden girmeye karar verdi. Gerilimin tırmandığı dakikalarda ise bölgede kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bölgedeki aşiretlere teşekkürlerimi sunuyorum. Suriye ayrılıkçı projelerin sahası değildir. İsrail, Süveyda'daki gerilimi tırmandırdı" ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var

"TÜRKİYE'YE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Şara'nın açıklamasında özellikle Türkiye'ye yönelik sözleri dikkat çekti. Ankara'nın barışa yönelik çabalarını öven Suriye lideri, "Türkiye'ye desteği için teşekkür ederim. Türkiye gibi cömert destek veren ülkelerin rolü göz ardı edilemez. Bölgedeki istikrar ve huzuru destekleyen çabaların merkezinde yer aldı" dedi.

Ahmed Şara'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var

NELER OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Süveyda'ya ulaşan güvenlik güçlerinin önü silahlı milisler tarafından kesildi ve konvoy Dera iline geri çekilmek zorunda kaldı. Ateşkes ilanının ardından Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri Süveyda vilayetinde konuşlanmaya başladı.

Ahmed Şara'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var

Öte yandan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile İsrail'in Türkiye, Ürdün ve komşu ülkelerin de onayıyla kapsamlı bir ateşkeste anlaştığını duyurdu. Barrack, tüm etnik grupların silahlarını bırakıp yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmeye çağrıldığını ifade etti.

İSRAİL NEDEN DÜRZİLERİ DESTEKLİYOR?

Dürzi topluluğu, İsrail devleti kurulmadan önce Siyonist milislerle iş birliği yaptı. 1948'deki savaşta İsrail'in yanında yer alan Dürziler, günümüzde de İsrail ordusunda zorunlu askerlik yapıyor. Ancak İsrail'deki Dürziler, zaman zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini dile getirmişti. 2018'de çıkarılan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na karşı on binlerin katıldığı Dürzi protestoları düzenlenmişti.

Ahmed Şara'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var

13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi aşiretlerine ait araçlara el koymasının ardından başlayan çatışmaların ardından İsrail, Dürzi azınlığı koruma bahanesiyle Suriye'ye müdahale etti. İsrail hükümeti daha önce Dürzilere hem askeri hem siyasi destek sözü vermişti.

Suriye'deki Dürzi toplumunun içindeki fikir ayrılıkları ise bu süreçte daha da belirginleşti. Süveyda'da tanınmış dini liderlerden Şeyh Yusuf el-Cerbu, dış müdahalelere karşı olduklarını açıklarken, İsrail'e yakınlığıyla bilinen Hikmet el-Hecri, hem İsrail'i hem de ABD'yi açıkça müdahaleye çağırdı.

Türkiye, Süveyda, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahmed Şara'nın zor sınavı! Süreci yönetmeye çalışırken özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var - Son Dakika

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