AK Parti Milletvekili Ali Şahin Anlattı: Afganistan-Pakistan Geriliminin Perde Arkası

"ÇATIŞMALARIN GÜNCEL SEBEBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRILARI"

Ali Şahin'e göre mevcut krizin en temel nedeni, Pakistan'ı hedef alan terör örgütlerinin son dönemde artan saldırıları. Özellikle TTP (Tahrik-i Taliban Pakistan) ve BLA (Belucistan Liberation Army) isimli örgütlerin Pakistan'ın başkenti dahil birçok noktada saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Şahin, bu durumun Pakistan'ın egemenliğini tehdit eder hale geldiğini söyledi.

Yaklaşık 900 kilometrelik Afganistan-Pakistan sınırının dağlık ve kontrolü zor bir hat olduğuna dikkat çeken Şahin, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından bu örgütlerin sınır hattında daha rahat hareket ettiğini ifade etti. Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör unsurlarına yönelik hava operasyonlarının ise gerilimi iki ülke arasında konvansiyonel bir çatışmaya dönüştürdüğünü belirtti.

Pakistan'ın Afganistan'a yönelik en önemli suçlamasının, bu örgütlere zemin hazırlamak ve bazı üçüncü ülkelerin Pakistan'ı istikrarsızlaştırma çabalarına alan açmak olduğunu vurgulayan Şahin, İslamabad yönetiminin beklentisinin "Afganistan'ın topraklarını Pakistan'a karşı kullandırmaması" olduğunu dile getirdi.

"100 YILLIK DURAND HATTI SORUNU HALA ÇÖZÜLMEDİ"

Şahin, krizin yalnızca güncel güvenlik sorunlarıyla açıklanamayacağını belirterek tarihsel arka plana da dikkat çekti. 1895 yılında İngilizler tarafından çizilen ve "Durand Hattı" olarak bilinen sınırın, Afganistan tarafından hiçbir zaman doğal ve meşru bir sınır olarak kabul edilmediğini hatırlattı.

Pakistan tarafında yaşayan Peştun nüfus nedeniyle Afganistan'ın bu hattı tarihsel olarak tartışmalı gördüğünü belirten Şahin, tıpkı Orta Doğu'daki Sykes-Picot sınırları gibi bu yapay sınırın da bölgesel istikrarsızlığa zemin hazırladığını söyledi. Şahin'e göre bugün yaşanan çatışmaların derininde, bu tarihsel fay hattı önemli bir rol oynuyor.

Ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine de dikkat çeken Şahin, 65 milyar dolarlık bu dev projenin bölgedeki ticari dengeleri değiştirdiğini, Belucistan hattının stratejik önem kazandığını ve bazı terör örgütlerinin bu projeyi hedef aldığını ifade etti. Çin'in Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına 12 gün yerine 3 günde ulaşmasını sağlayan bu hattın, küresel güç mücadelesinin merkezinde yer aldığını vurguladı.

"TÜRKİYE ÇATIŞMALARIN DERİNLEŞMESİNİ İSTEMİYOR"

Türkiye'nin tutumuna da değinen Ali Şahin, Ankara'nın bölgesel çatışmaların hiçbirinden yana olmadığını ve her iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlattı. Daha önce Türkiye ve Katar'ın girişimleriyle tarafların bir araya getirildiğini belirten Şahin, Türkiye'nin hem İran-ABD hattında hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de Afganistan-Pakistan geriliminde diplomasiyi öncelediğini söyledi.

Pakistan'ın geçmişte 5 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını ve ABD'nin SİHA operasyonları sırasında yaklaşık 50 bin Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, İslamabad'ın güvenlik kaygılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Olası bir mülteci dalgasına ilişkin ise Şahin, mevcut şartlarda Afganistan-Pakistan hattındaki gerilimin Türkiye'ye doğrudan büyük bir göç dalgası oluşturmasını beklemediğini, ancak bölgedeki her istikrarsızlığın dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin'e göre bölgede kalıcı çözümün yolu, terör unsurlarının bertaraf edilmesi, üçüncü ülkelerin müdahalelerinin engellenmesi ve diplomatik kanalların açık tutulmasından geçiyor.