Alman polisinden siyasetçilere suikast planları yapmakla suçlanan aşırı sağcı aşı karşıtlarına operasyon

Almanya'da polis, koronavirüs önlemlerine destek veren Saksonya eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer'e yönelik ölüm tehditleri üzerine Çarşamba günü bir dizi adrese baskınlar düzenledi.

Aşırı sağcı aşı karşıtı eylemcilerin, eylemi ok ve yaylar ve diğer "delici silahlar" kullanarak yapmayı planladığı düşünülüyor.

Saksonya, Almanya'da Covid aşısı olanların nüfusa oranının en düşük olduğu eyalet.

Geçen yıl Covid korkusunun "histeriye dönüştüğünü" söyleyen eyalet başbakanı Michael Kretschmer daha sonra özür dilemiş ve merkezi hükümetin aldığı sert önlemlere o günden bu yana destek vermişti.

Almanya'nın yeni federal başbakanı Olaf Scholz, Çarşamba günü milletvekillerine "hiç bir sınır tanımayan bu çok küçük aşırı görüşlü grubun", iradesini bütün topluma dayatmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Saksonya polis yetkilileri, aşırı gruplarla mücadele odaklı polis birimi Soko Rex de dahil olmak üzere güvenlik güçlerinin bir dizi adrese baskın yaptıklarını açıkladı.

Baskınların, eyalet başbakanına yönelik olarak, geçen hafta yayınlanan bir televizyon belgeseliyle açığa çıkan tehdit üzerine yapıldığı da belirtildi.

Televizyon belgeseliyle ortaya çıkan suikast planları

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer'e yönelik eylem planını ilk olarak Frontal adlı televizyon araştırma programı ortaya çıkardı.

Program için araştırma yapan gazeteciler Telegram mesaj uygulamasını kullanan yaklaşık 100 kişilik bir aşı karşıtı aşırı sağcı gruba sızarak, plana ilişkin iletişimi ifşa ettiler.

Alman ZDF televizyonunda yayınlanan belgeselde kendilerini Dresden İnternet Ağı diye adlandıran grubun üyelerinin, aralarında şiddet eylemi önerilerini tartıştıkları hatta parklarda buluşup konuştukları gösterildi.

İfşa edilen yazışmalar arasında, silahlandığını ve eyleme hazır olduğunu söyleyen bir grup üyesinin mesajları da var.

Polis, grupta eyalet başbakanı ve diğer bazı eyalet yetkililerinin öldürülmesine ilişkin planların tartışıldığını açıkladı.

Bu faaliyetlerin televizyonda bir belgeselde yayınlanması Almanya'da büyük tepkiye yol açtı.

Saksonya'da aşı karşıtlığı yüksek

Saksonya Başbakanı Kretschmer bu tür tehditlere karşı her türlü yasal yolun kullanılması gerektiğini söyledi, "Kamu hizmeti gören insanlar işlerini yapmak ve görüşlerini açıklamaktan korku duymamalı" diye konuştu.

Geçen haftaya kadar federal hükümette olan merkez-sağ Hristiyan Demokrat Parti'nin üyesi olan Saksonya eyaleti lideri Kretschmer, başlangıçta sıkı Covid önlemlerine karşı çıkıyordu.

Fakat Saksonya'nın Almanya'da koronavirüsten en ağır şekilde etkilenen eyaletlerden biri olmasıyla birlikte bu görüşünü değiştirdi.

Saksonya, aşılama oranının en düşük olduğu Alman eyaleti. Birinci doz aşısını olanların nüfusa oranı yüzde 61,9 ve aynı zamanda komşusu Türingen'den sonra en çok vaka görülen ikinci eyalet.

Eyalet Başbakanı Kretschmer bu hafta aşılamada zamana karşı bir yarış verilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Almanya'nın görevi yeni devralan hükümeti ülkedeki bütün sağlık çalışanları ve askerlerin gelecek ilkbahara kadar aşı olmasını öngören bir yasa teklifi hazırladı.

Başbakan Scholz, eski hükümette maliye bakanıyken de 2022 yılı için bütün yetişkinlere zorunlu aşı fikrini desteklemişti.

Sıkı önlemlere karşı gösteriler, 'kanlı direniş' tehdidi

Almanya'da Covid önlemlerinin sıkılaştırılmasına karşı çok sayıda gösteri yapılıyor.

Pazartesi akşamı ülkenin doğusundaki Magdeburg kentinde yapılan gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı ve "Barış, özgürlük, diktatörlüğe hayır" sloganları attılar.

Alınan haberlere göre politikacılara, medya kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına en az 12 tehdit mektubu gönderildi.

Berlin merkezli yayın kuruluşu RBB Info'ya göre, tehdit mektuplarında zorunlu aşılamaya karşı "kanlı direniş"ten söz ediliyor.

Başbakan Scholz görevi resmen devraldıktan sonra parlamentoda yaptığı ilk konuşmada aşı karşıtlarını "meşaleli yürüyüşler, şiddet ve cinayet çağrıları yaparak bize saldıran küçücük nefret dolu bir azınlık" diye niteledi ve Alman toplumunun bölünmeyeceğini söyledi.

Bu arada şiddet eylemi planlarının tartışılmasıyla gündeme gelen mesaj uygulaması Telegram da sıkı salgın önlemlerine karşı protesto planları yapan ve eylemleri yaygınlaştıran komplo teorisi savunucularına iletişim alanı vermekle suçlanıyor.

Salı günü kuzeydeki Aşağı Saksonya eyaletinden önde gelen bir siyasetçi, aşırı içeriklerle mücadeleyi reddettiği takdirde bu mesaj uygulamasının Apple ve Google satış platformlarından kaldırılması gerektiğini söyledi.