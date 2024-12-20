Almanya\'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Almanya'da Noel heyecanı yerini korkuya bıraktı. Magdeburg şehrinde bir araç Noel pazarındaki kalabalığa daldı. Alman medyası olayda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını aktardı. Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü.

ARABAYI HIZLA PAZARIN İÇİNE SÜRDÜ

Yerel basına göre görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.

11 KİŞİ ÖLDÜ, 80 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Alman polisi, Noel pazarını kana bulayan saldırganı kısa sürede yakaladı. Almanya merkezli Die Welt, saldırganın 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu öne sürdü.