Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Olay sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Alman basını, saldırganın kimliği ile ilgili 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu öne sürdü.

20.12.2024 22:35  Güncelleme: 23:00
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Almanya'da Noel heyecanı yerini korkuya bıraktı. Magdeburg şehrinde bir araç Noel pazarındaki kalabalığa daldı. Alman medyası olayda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını aktardı. Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü.

ARABAYI HIZLA PAZARIN İÇİNE SÜRDÜ

Yerel basına göre görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.

Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

11 KİŞİ ÖLDÜ, 80 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Alman polisi, Noel pazarını kana bulayan saldırganı kısa sürede yakaladı. Almanya merkezli Die Welt, saldırganın 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu öne sürdü.

Almanya\'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Son Dakika Dünya Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Yasin YILDIZ:
    Işıd saldırıyı üstlenecek ve Suriye’de bizi devre dışı bırakıp ışıd tehlikesi var diye pkknın önünü açacaklar. İsrail’in planı işlemeye devam ediyor. Bizimkiler de zafer kazandığımızı sanıp, kendilerini kahraman ilan ediyorlar. 105 88 Yanıtla
    Cenk null:
    isid yüzünden bizi devre dışı bırakacaklar derken isidle iş birliği yaptığımızı kabul ediyorsun 0 0
    Yusuf sakarya:
    Ne oldu milyonlarca insan eziyet görürken Suriye'de hemde yillarcaaaa sesin çıkmıyordu şimdi özgürlüklerine kavuşunca mi gerildin ? Anlayış ozurluler siziii 0 0
  • Galatasaray 1905:
    arapça bilen kim varsa çok tehlikelidir akp de laiklik ülkeyi araplasmaya çalışıyor farkında değiliz yıllardır Türk Kürt üzeri siyaset yapıp ikisinide harcayıp birbirinden nefret ettirdi Kürt te benim türk te benim uyanın iki elimiz var biri türk biri Kürt biz bize yeteriz bu ülke hepimizin dir 4 mevsin yaşayan güzel ülkem şuan tek mevsim yaşıyor oda apk versiyonun elinde 64 100 Yanıtla
    orhan akyüz:
    Türkü küçük harfle yazıp kürtü büyük harfle yazamazsın fitne 0 0
    Vatanperver:
    Dinsiz imansız ülkede müslümanlara soluk aldırdı diye kuduruyorsunuz, bre İslam düşmanı, Peygamberimiz de Arap idi.. 0 0
    Suat sayılgan:
    Galatasaray lı kardeşim bu ülkede Arap yok mu..? Uyan da balığa gidek.. ?? 0 0
    Yusuf sakarya:
    Yav he heee 0 0
  • ferhat eser:
    Alkol satışı yasaklansın 42 56 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Suriye de sıkışan şeytan abd ye işid bahanesi lazım ki dostları olan pkk lılar biraz rahatlasın. 69 11 Yanıtla
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