Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor - Son Dakika
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Dünya

Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor

Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor

Başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna Savaşının uluslararası bir boyut kazandığını söyledi. Pistorius, "Rusya'nın tehditkar tutumu dolaylı ya da doğrudan aynı zamanda bize de yöneliktir" ifadelerini kullandı.

26.11.2024 00:58
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa, İngiltere, Polonya savunma bakanları ve İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Isabelle Rauti'yle Avrupa'nın savunma kabiliyetini ve Ukrayna'ya desteği görüşmek amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

"SAVAŞ ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI"

Ukrayna Savuma Bakanı Rüstem Umerov'un da bir süre katıldığı toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Pistorius, bu toplantının yapılmasına ABD seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu ile 6 Kasım'da kararlaştırdıklarını belirtti. Pistorius, "Çünkü yeni başkan (Donald) Trump ve yeni yönetimle birlikte bazı şeylerin değişeceği açık. Buna ne kadar erken hazırlanırsak o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da agresif bir şekilde ilerlediğini, özellikle altyapıya yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Pistorius, "Gerçek şu ki, Rusya'nın tehditkar tutumu dolaylı ya da doğrudan aynı zamanda bize de yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, son dönemlerde Moskova'dan yapılan açıklamaların da bunu açıkça gösterdiğini belirterek "Arka planda ya da savaş alanında yer alanlara bakıldığında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı aslında artık bölgesel bir çatışma değil. Bu uluslararası bir boyut kazandı." dedi.

Almanya Savunma Bakanı Pistoruis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'den sadece 10 bin asker almadığını, aynı zamanda her bir asker için 2 bin avro ödediğini iddia etti. Pistorius, Putin'in gerilimi tırmandırdığını ve orta menzilli bir füze kullandığını kaydetti.

UKRAYNA İÇİN SİLAH ÜRETİMİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM

Toplantıda Ukrayna'ya desteğin de ele aldandığını ifade eden Pistorius, Ukrayna için silah üretimini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Pistorius, bunun da dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirleriyle finanse edileceğini anlattı.

Ukrayna'yı destekleyen ülkeler arasında işbirliğinin arttırılacağını aktaran Pistorius, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesinin ve tedarik edilmesinin yanı sıra mühimmat alımı konusunda da birlikte çalışılmasının planlandığını kaydetti. Pistorius, "Hedefimiz, Ukrayna'nın güçlü bir pozisyondan hareket edebilmesidir." diye konuştu.

Savunma alanında yeteneklerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Pistorius, "Daha fazla silah sistemini birlikte geliştirmeli, üretmeli ve temin etmeliyiz. Bugün bu konuda da anlaştık." dedi. Pistorius, silah sektörünün finansman ihtiyaçlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Diğer sektörlerde olduğu gibi bunun burada da sağlanması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın burada önemli rol oynaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIYOR

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin güvenlik ve savunma alanında çalışmaları artırmak için gereken her şeyi yapacağını belirterek, İngiltere'nin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2,5'ine çıkarma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu de Ukraynalı mevkidaşının Ukrayna'yı desteklemeye devam edilmesini istediğini ifade ederek, gelecek haftalarda Mistral füzelerini ve diğer silah sistemlerini sağlama konusunda gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Gelecek 10-15 yıl için güvenlik ve savunmaya yönelik atılımların düşünülmesi gerektiğini ifade eden Lecornu, burada paranın nasıl kullanılacağının önemli olduğunu vurguladı.

SCHOLZ 'TARAF OLMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmayacağı yönünde garanti vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    Almanya rusyayı sikker atar benden demesi. Bu yorumumu beğenmeyenlerde artık sıkktırsın çıktıgı yere geri girsin. 5 19 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ferhat boş gezer yine boş yaptı 5 0 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat senin 7sülalenin a k o e 0 0 Yanıtla
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