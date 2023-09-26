Karabağ'daki patlama birçok kişinin yakıt almak için depo önündeki beklediği sırada meydana gelmiş - Son Dakika

Karabağ'daki patlama birçok kişinin yakıt almak için depo önündeki beklediği sırada meydana gelmiş

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:25

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde bir akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybederken, 290 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlamanın olduğu sırada birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği belirtildi.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, patlamanın birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada meydana geldiğini duyurdu.

Karabağ'da 20 kişinin öldüğü patlama çok sayıda kişinin yakıt almak için depo önünde beklediği sırada meydana gelmiş

20 KİŞİ ÖLDÜ, 290 KİŞİ YARALANDI

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde bir akaryakıt deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Ermenistan kaynakları tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, onlarca kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karabağ'da 20 kişinin öldüğü patlama çok sayıda kişinin yakıt almak için depo önünde beklediği sırada meydana gelmiş

YAKIT ALMAK İÇİN DEPONUN ÖNÜNDE BEKLİYORLARDI

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel kaynaklara göre patlama, birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada meydana geldi.

Karabağ'da 20 kişinin öldüğü patlama çok sayıda kişinin yakıt almak için depo önünde beklediği sırada meydana gelmiş

ERMENİLER BÖLGEDEN AYRILMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00 itibarıyla Karabağ'ı terk eden Ermenilerin sayısının 13 bin 550'ye yükseldiği ifade edildi. Rus barış güçlerinin tahliyelere eşlik ettiği belirtilirken, dün gece 700 Ermeni vatandaşının barış gücü kampında kaldığı kaydedildi.

Karabağ'da 20 kişinin öldüğü patlama çok sayıda kişinin yakıt almak için depo önünde beklediği sırada meydana gelmiş

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, Ermeni silahlı gruplara karşı Karabağ'da 19 Eylül'de terörle mücadele operasyonu başlatmıştı. Operasyon yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermiş, iki taraf arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki ilk görüşme 21 Eylül'de Yevlah kentinde yapılmış, ikinci toplantı ise dün Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde gerçekleştirilmişti. Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan, Karabağ'daki 120 bin kişinin Ermenistan'a göç edeceğini açıklamıştı.

Karabağ'da yakıt deposunda patlama! 20 kişi öldü, 290 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'daki patlama birçok kişinin yakıt almak için depo önündeki beklediği sırada meydana gelmiş - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Kerem'i ıslıklayan Galatasaray taraftarını utandıracak tablo! Dünyaca ünlü futbolculara nal toplattı
11:40 Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz hayatını kaybetti
11:33 Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme gelen Çelebi'ye ders niteliğinde sözler
11:13 Altının gram fiyatı 1.675 liradan işlem görüyor
11:08 Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor
11:07 Erdoğan'ın izinden gidiyor! Hakan Fidan, Türk bayrağını yerde bırakmadı
10:57 İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
10:53 ''456 yaşındayım ve iblisim'' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti
10:51 MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek
10:42 Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 12:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağ'daki patlama birçok kişinin yakıt almak için depo önündeki beklediği sırada meydana gelmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement