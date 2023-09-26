Karabağ'daki patlama birçok kişinin yakıt almak için depo önündeki beklediği sırada meydana gelmiş

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, patlamanın birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada meydana geldiğini duyurdu.

20 KİŞİ ÖLDÜ, 290 KİŞİ YARALANDI

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde bir akaryakıt deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Ermenistan kaynakları tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, onlarca kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKIT ALMAK İÇİN DEPONUN ÖNÜNDE BEKLİYORLARDI

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel kaynaklara göre patlama, birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada meydana geldi.

ERMENİLER BÖLGEDEN AYRILMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00 itibarıyla Karabağ'ı terk eden Ermenilerin sayısının 13 bin 550'ye yükseldiği ifade edildi. Rus barış güçlerinin tahliyelere eşlik ettiği belirtilirken, dün gece 700 Ermeni vatandaşının barış gücü kampında kaldığı kaydedildi.