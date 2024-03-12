Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti

Geniş Video İzle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı Birleşmiş Milletler etkinliğinde ses getiren bir protestoya imza attı. İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada toplantı salonunu terk eden Bakan Göktaş, konuşma sonrası salona geri dönüp "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz" dedi.

12.03.2024 11:38  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantıda söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu'nu terk ederek, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini gösterdi.

Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti

"KRİZİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasının ardından yeniden salona gelen Göktaş, "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz. Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir" dedi.

Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti

"SESİMİZİN DAHA GÜÇLÜ DUYULMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Bakan Göktaş, küresel zorlukları ele alırken, başta yoksulluk ve kurumsal kırılganlık olmak üzere temel nedenlerle yüzleşmenin önemini vurguladı. "Eşitlik konusunu tartışırken, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz" diyen Göktaş, şunları söyledi; "Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir. Bu vesileyle, silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki orantısız ve benzersiz etkisinin ele alınmasında önemli bir dönüm noktası olan BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 Sayılı Kararı'nı hatırlatmak isterim. BM'nin 1325 Sayılı Kararı'nın temel hükümlerinin uygulanması hayati önem taşımaktadır. Filistin'de devam etmekte olan katliamı küresel gündemin en üst sıralarında tutmalı ve bu trajediye son vermek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Ortak acı duygumuzda birleşmeli ve sesimizin daha güçlü ve daha yüksek duyulmasını sağlamalıyız."

Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti

"CESUR VE KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Göktaş, kadınların geleceği şekillendirmeye aktif katılımlarının sağlanmasının önemine değinerek, "Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her düzenlemeyle kadın haklarının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atarken, sosyal politikalar aracılığıyla aile değerlerimizi ön planda tutuyoruz" diye konuştu. Eşitsizlik ve yoksullukla mücadelede insan merkezli bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Göktaş, 12. Kalkınma Planı'ndaki 'Nitelikli İnsanlar, Güçlü Aileler ve Sağlıklı Bir Toplum' vurgusuna dikkati çekti. Türk medeniyetinde kadının saygın bir yeri olduğunu, kadın-erkek eşitliğini daha da geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şöyle konuştu; "Bu bağlamda, son yirmi yılda genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 25 arttığının altını çizmek isterim. Ayrıca eğitim ve KOBİ destek programları aracılığıyla kadın girişimciliğini destekliyoruz. Kadınların iş gücüne aktif katılımını kolaylaştıran 0-3 yaş arası çocuklar için Mahalle Odaklı Okul Öncesi Modelimiz gibi gündüz bakım hizmetlerini geliştirerek ebeveynlere destek sağlıyoruz. 'Genç Kadınlar Geleceğini İnşa Ediyor Projesi' ile eğitim alamayan ve istihdam edilemeyen genç kızlara yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız, Türkiye genelinde genç kadınların istihdam, staj, eğitim ve girişimcilik desteklerine erişmelerinde yardımcı olmaktır. 'Türkiye'de Eşitliğe Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi' ile planlama ve bütçelemenin tüm aşamalarının kadın-erkek eşitliği ilkesi temelinde yapılandırılmasını hedefliyoruz. Kapsamlı yasal çerçevelerimiz kadına yönelik şiddetle mücadele etmektedir ve devam eden çabalarımız arasında 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' hedefine ulaşma yolundaki Dördüncü Ulusal Eylem Planı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi de yer almaktadır."

Bakan Göktaş\'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler, Filistin, Türkiye, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hans Koln: Helal olsun diyenlere şaşıyorum.Neyi çözdü. Sadece dostlar alışverişte görsün protestosu. Binlerce insan öldü ama sadece göstermelik hareketler.. Önce Türkiye den İsrail'e giden gemileri engellesinler 66 12 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Helal olsun 29 27 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Tebrikler böyle protestolara ihtiyaç var 32 20 Yanıtla
  • soner yavuz: sen terketsen ne olur terketmesen ne olurki adamlar istediği gibi at oynatıyor arkalarında amerika var ingiltere var fransa var böyle gülünç komik şeylerle protesto olmaz kardeşim eğerki gerçekten protesto edeceksen ozaman türkiyeden hergün israile giden ticari gemileri göndermessin ama samimi değilsiniz kusura bakmayın sadece görsel bir şovmensiniz. 39 7 Yanıtla
  • osman şahin: BM ne yapacak şimdi demezlermi en çok İsrail ile ticareti yapan sizsiniz 30 8 Yanıtla
  • kemal istikam: Etkisiz hareketler ne değişecek ki yine yapmaya devam edecekler ! 15 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Reklam kokan hareketler.bunum agababasıda zamanında medya önünde atargider yapmış kapılar arkasında ticareti artırmıştı.budanböyle burada aklı sıra protesto yapıyor geride hergün gemicikler gönderiyorlar 9 4 Yanıtla
  • Malcolm X: Aman Allahım ne büyük bir protesto(!) Çok merak ediyorum nerede tam olarak ses getirdi? Tüm kaynakları inceledim AA nın size servis ettiği haber dışında hiç bir yerde bununla alakalı bir haber yok? Kendi iç sesiniz galiba??? Boşuna gazzedeki çocukların sesi oluyoruz mavralarını atmayın ticaretin dik alasını yaptıktan sonra gerisi laf-ı güzaf. 7 1 Yanıtla
  • alos : UCUZ NUMARALAR. OLAYI BASİT BİR ŞEKİLDE GEÇİŞTİRME. 2 3 Yanıtla
  • Necati Kaya: Iceridede israile mermi,silah ve insaat yapimi icin demir,celik,yahudi yerlesimcilere konu yapimi icin çimento,katil israil askerine giysi,sebze meyve yollayın. Bunu kimse görmuyor ama orada yaptığını herkes gorüyor ya. Tribune oynayın. Aferin alirsınız. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • TDV, Bangladeş'te Müslüman Olan 100 Aileye Ramazan Kolileri Dağıttı
    12:48 TDV, Bangladeş'te Müslüman Olan 100 Aileye Ramazan Kolileri Dağıttı

    Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde müslüman olan 100 aileye Ramazan kolileri dağıttı. TDV, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca TDV, orman köylerinde yaşayan farklı dini inanç sahibi insanlara da yardım eli uzatıyor. Bu yardımlarla İslamiyet'e kalbi ısınan Budist ve Hindular, din değiştirerek Müslüman oluyor. TDV'nin Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı yardımlar, Müslüman olan 100 aileye ulaştırıldı.

  • ABD'de polis, kendisine saldıran 15 yaşındaki otistik çocuğu öldürdü
    12:43 ABD'de polis, kendisine saldıran 15 yaşındaki otistik çocuğu öldürdü

    Amerika Birleşik Devletleri'nde, 15 yaşındaki otistik bir çocuk, elinde kesici bir bahçe aleti ile polise doğru koşunca polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, San Bernardino ilçesindeki Apple Valley'de meydana geldi. Polis, çocuğun aile üyelerine saldırdığı ve zarar verdiği ihbarı üzerine eve gitti. Polis memurunun, çocuğa 'geri çekil' uyarısında bulunduğu, ancak uyarıya rağmen çocuğun polise doğru koşmaya devam ettiği belirtildi.

  • Ukrayna'nın İHA Saldırılarında 2 Enerji Tesisi Yanmaya Başladı
    12:30 Ukrayna'nın İHA Saldırılarında 2 Enerji Tesisi Yanmaya Başladı

    Rusya'ya düzenlenen İHA saldırılarında Ukrayna'ya ait 25 İHA etkisiz hale getirildi. Saldırılarda Belgorod ve Oryol bölgelerindeki enerji tesislerinde yangın çıktı.


12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:43 Yapılan yorumları görmeniz lazım Messi hayranlarından fena linç yiyor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
10:24 Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi Nakit avans taksit sayısı 3’e düşürüldü iddiası Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3'e düşürüldü iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 13:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement