Belçika, Rusya\'nın Avrupa Parlamentosu seçimlerine müdahale iddialarını soruşturuyor

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Belçika Federal Savcılığı, Rusya'nın "Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı" iddialarıyla ilgili cezai soruşturma başlattı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya’nın, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede Haziran ayında yapılacak seçimlerde daha fazla Kremlin yanlısı parlamenterin seçilmesini hedeflediğini söyledi.

De Croo, Belçika istihbarat servislerinin, Rusya’nın AP seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını doğruladığını belirtti.

Belçika istihbaratına göre Putin yönetimi, AP'de Rusya yanlısı daha fazla üye görmek sağlamak istiyor ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin Avrupa’da daha fazla destek bulmayı amaçlıyor.

Belçika Federal Savcılığı’nın soruşturma başlattığını açıklayan De Croo, "İçimizdeki Rus tehdidine tahammül edemeyiz" dedi.

Belçika, Avrupa Birliği Yargı Kurumu’ndan (Eurojust) acil istişare talebinde bulundu.

Başbakan De Croo, soruşturmanın AB üyesi ülkelerin savcılıklarının birlikte çalıştığı Eurojust tarafından tüm Avrupa genelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Brüksel’deki kaynaklara göre soruşturma, AB karşıtı görüşlere sahip aşırı sağ ya da muhafazakar milletvekilleri ile onların birlikte çalıştığı personeli kapsıyor.

Yargı kaynakları soruşturmanın kaç kişiyi kapsadığı ve hangi isimlerin ye aldığı konusunda bilgi vermedi.

AP'nin yeni üyeleri, AB üyesi 27 ülkede 6-9 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerle belirlenecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre seçimlerde, AB’nin Ukrayna politikasını eleştiren ve Rusya ile daha iyi ilişkileri savunan Avrupa’daki aşırı sağcı partilerin önemli bir kazanım elde etmesi bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti: Rusya yanlısı propaganda yapmaları için Avrupalı politikacılara para ödeyen şebekeyi çökerttik

Çek Cumhuriyeti makamları 2 hafta önce, “Avrupa'dan ve dünyadan sansürsüz haberler” sloganıyla yayın yapan sağcı “Avrupa'nın Sesi” adlı haber sitesinin çökertildiğini açıklamıştı.

Çek yetkililere göre, haber sitesi, Rusya yanlısı dezenformasyon kampanyasına öncülük ediyordu.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na göre, bazı Avrupa ülkelerindeki Rus yanlısı politikacıların yardımıyla Ukrayna'nın "toprak bütünlüğü, egemenliği ve özgürlüğü" sorgulanmaya çalışıldı.

Çek istihbaratına dayandırılan haberlerde de Almanya, Fransa, Polonya, Belçika, Macaristan ve Hollanda'dan politikacılarla iletişime geçildiği ve bazılarına ödeme yapıldığı belirtildi.

Çek medyasına göre, Rusya yanlısı kampanya, AP seçimlerini etkilemeyi amaçlıyordu.

Çek Cumhuriyeti, “Avrupa’nın Sesi” adlı haber sitesine parasal destek sağladıkları gerekçesiyle bir şirket ile Rusya yanlısı iki Ukrayna vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Bu kişilerin, Rusya yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedchuk ile Medvedchuk, Ukrayna kökenli İsrail vatandaşı Artem Marchevsky olduğu bildirildi.

Rusya’nın Sadece Avrupa’da değil, ABD’deki seçimleri de etkilemek için propaganda çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

ABD makamları, Mart ayı sonunda internet üzerinden yürütülen kampanyalar yoluyla Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteği engellemeye çalışan iki Rus şirketine yaptırım kararı aldı.

Amerikan New York Times gazetesine göre, Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya desteğine ilişkin tartışmaları, sadece sosyal medyada sahte hesaplar açarak değil, aynı zamanda yerleşik medyanın normal web sitelerine çok benzeyen web siteleri aracılığıyla gündeme getiriyor.

Hollanda Temsilciler Meclisi, geçen hafta Rusya’nın Avrupalı parlamenterlere müdahalesi konusunda bir genel görüşme yaptı.

Temsilciler Meclisi, Rusya'nın Hollandalı politikacılara rüşvet verip vermediğini ve eğer öyleyse hangi Hollandalı politikacılara ödeme yapıldığının mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkarılmasını istiyor.