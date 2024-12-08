Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti

Geniş Video İzle

Silahlı muhalif gruplar, Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü başladığı operasyon sonucunda 12 gün gibi kısa bir sürede birçok kenti kontrol altına aldı. Beşar Esad rejiminin son bulduğu ve Esad'ın ülkeden kaçtığı belirtildi. Muhalifler, yurt dışındaki Suriyelilere 'Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz' çağrısı yaptı. Bu gelişmeler üzerine Ankara'nın Beypazarı Belediyesi ve Kilis Belediye Başkanı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere transfer hizmeti sunacaklarını duyurdu.

08.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kenti kontrolü altına almayı başardı.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi de son buldu.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için dev hizmet: Belediyeler kolları sıvadı

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden kaçarken nereye gittiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

"ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ"

Esad'ın ülkeden kaçışının ardından yurt dışındaki Suriyelilere çağrı yapan muhalifler ise "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" dedi. .

BEYPAZARI BELEDİYESİ'NDEN TRANSFER HİZMETİ

Gelişmelerin ardından Ankara'nın Beypazarı Belediyesi, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti başlattı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Şehrimizde uzun bir dönemdir misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı vatanlarına uğurlamak için Beypazarı Belediyesi olarak transfer hizmeti sağlayacağız. Belediye Binamızın giriş katındaki Danışma bölümünden form doldurarak başvuru yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI: HER TÜRLÜ HİZMETİ SUNMAYA HAZIRIZ

Öte yandan Kilis'teki kutlamaların ardından, Türkiye'nin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda da hareketlilik arttı. Yetkililer, Esed rejiminin sona erdiği haberinin ardından Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye geçişinde her türlü desteğin sağlanacağını açıkladı..

Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Suriye'de Esed rejiminin sona erdiği haberini aldık, Suriyeli kardeşlerimizin sevinç gösterilerini de büyük bir heyecanla izledik! Bu coşkuya kayıtsız kalamadık ve Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında siz değerli misafirlerimizi daha iyi koşullarda uğurlamak için her türlü hizmeti sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Yolunuz açık, geleceğiniz huzurlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti

Beypazarı, Operasyon, Politika, Ankara, Suriye, Dünya, Kilis, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Gidene asfalt bile dökeriz maksat rahat yol alsın YALLLLAHHHHHH 13 9 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    konuşmuş gene maydonoz ferhat 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    def olsunlar 0 1 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Gönderin hepsini bir daha da almayalım 0 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Sekiztaşlı işsiz eziktaş Ferhat yine kabuğundan çıkmış. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 17:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.