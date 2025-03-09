Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı - Son Dakika
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Dünya

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı

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Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı Beşli Güvenlik Zirvesi sona erdi. Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride Suriye'nin güvenliğinin altını oyan bütün girişimler kınanarak, Şam yönetimine açık destek verildi. Ayrıca DEAŞ'la mücadelede ortak 'operasyon odası' kurulmasına karar verildi.

09.03.2025 21:38  Güncelleme: 22:03
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Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den diplomatik, askeri ve istihbari üst düzey temsilcilerin Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı.

Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Tarihi Kararlar Alındı: Suriye'nin Güvenliği ve İstikrarı Desteklendi

SURİYE HÜKÜMETİNE AÇIK DESTEK

Terörle mücadele, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği, sınır güvenliğinin sağlanması, bölgedeki diğer ortak zorluklar ve Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Suriye halkının; ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayan, haklarını ve güvenliğini koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabaları desteklendi. Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride, Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı. Hükümete, kamu düzenini güçlendirmek ve Suriye'nin istikrarını ile halkının güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemlerde destek mesajı verildi.

BMGK'YA İSRAİL ÇAĞRISI

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı ve iç işlerine müdahale girişimlerinin reddedildiği ve kınandığı bildiride, bu durumun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ve daha fazla çatışmaya yol açacak bir tırmanmaya yol açacağı ifade edildi. Katılımcılar, bildiride, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) uluslararası hukuka uymaya, İsrail'in ihlallerine son vermeye ve İsrail'in işgali altındaki Suriye topraklarından çekilmesini sağlamaya çağırdı. Ayrıca, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyması talep edildi.

Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Tarihi Kararlar Alındı: Suriye'nin Güvenliği ve İstikrarı Desteklendi

DEAŞ'LA MÜCADELEDE OPERASYON ODASI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da son derece kritik açıklamalarda bulunduğu ortak basın toplantısında konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin güvenliğinin komşu ülkeler için taşıdığı öneme değindi ve komşu ülkelerle bu konuda neler yapılması gerektiğini görüştüklerini ve pek çok noktada hemfikir olduklarını söyledi. DEAŞ'ın Suriye ve bölge için oluşturduğu tehditle mücadelede birlikte hareket etme konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Safedi, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının komşu ülkeler için önemli olduğunu ifade etti.

İKİNCİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, nisan ayında 2. Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını kaydetti. İsrail'in, bölgede hedeflerine ulaşmak için kaos ortamı oluşturmaya çalıştığına ve terörizmin yeşerdiği ortamlara katkıda bulunduğuna vurgu yapan Safedi, "Türkiye'ye yönelik her türlü terör tehlikesi bize yönelik de bir tehdittir." diyerek teröre karşı ortak duruşlarını ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de toplantıda DEAŞ'ın Suriye ve komşu ülkeler üzerindeki tehditlerine odaklanıldığını aktardı. Irak ve Suriye'nin istikrarının ayrılmaz bir bütün olduğunun altını çizen Hüseyin, "Irak'ın DEAŞ'tan çok çektiğini, bu örgüte karşı verilecek mücadelenin ise sadece Suriye değil bölgesel düzeyde olması gerektiğini" dile getirdi.

Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Tarihi Kararlar Alındı: Suriye'nin Güvenliği ve İstikrarı Desteklendi
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam\'a destek, DEAŞ\'a operasyon kararı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • OkeyOyna COM:
    ısrailinde cikindeydi sanki D 57 10 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Orayı karıştıraran İran ve İsrail. Deaş onların yanında melek kalir 32 33 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Daeş terör örgütünûn finansörü Erdogandir 22 42 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ortadoğudaki kan şiddet göz yaşi kaos sarayin marifetidir 22 27 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    İsrail’de Suriye’ye komşu bi ülke ki onlarda deseki tüm ülkeler çıksın ve bende çıkayım o açıklama diğer ülkelerce nasıl karşılanır 17 12 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Siz aslında deaş ile mücadele etmiyorsunuz islamla mücadele ediyorsunuz bir de onlar deaş değildir islam devletidir bunu böyle bilin. 1 17 Yanıtla
  • Murat:
    Bu zirveden hicbirsey çıkmaz sebebide Suriye'de meydana gelen olaylar 8 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALLAH RIZASI ICIN INSANI GÜLDÜRMEYIN KENDINE HAYRI OLMAYAN 4 ULKEDEN NE UMUYORSUNUZ 7 6 Yanıtla
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