Beyaz Saray: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, İsrail'in işgali altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, başka bir yere zorla göçüne karşı çıktıklarını belirtti. Açıklamada, "Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz." ifadelerine yer verildi.

SİSİ: GAZZE'DEKİ SİVİLLER NECEF ÇÖLÜ'NE NAKLEDİLEBİLİR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki Filistinliler için trajedi ağırlaşıyor. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazzelileri Mısır'daki büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na göçe zorlama hedefi olduğunu söylemişti. Sisi, "Biz, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Filistinlilerin Sina'ya tehcirini reddediyoruz. Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik bir düşünce varsa İsrail'de Necef Çölü var. İsrail'in Hamas ve İslami Cihad gibi direniş ve silahlı grupların tasfiyesine yönelik ilan ettiği faaliyetlerini bitirinceye kadar Gazze'deki sivilleri oraya nakledebilir. Bölgedeki faaliyetleri bitince de isterse halkı yine aynı bölgeye geri gönderir." demişti. İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın da Gazzeli sivillerin Sina Yarımadası'na nakledilmesine yönelik çalışmalarının olduğu ortaya çıktı.

BEYAZ SARAY: FİLİSTİNLİLERİN GAZZE DIŞINA ZORLA YERLEŞTİRİLMESİNİ DESTEKLEMİYORUZ

Beyaz Saray, Salı günü yaptığı bir açıklama ile ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına zorla yer değiştirilmesini desteklemediğini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki durumun hassasiyetini gözler önüne seriyor ve ABD'nin bu konudaki tavrını netleştiriyor. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, "Gazze'deki sivillerin ve ayrılmak isteyenlerin güvenli geçişine yönelik çabaları destekliyoruz ve Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz." dedi.

"MEVCUT STOKLAR TÜKENME NOKTASINA GELDİ"

Biden yönetimi, özellikle ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanarak, Gazze'den ayrılan kişilerin güvenli geçişini garanti etmek istiyor. Kirby, ABD'nin su ve yakıt dağıtımı da dahil olmak üzere temel hizmetlerin yeniden başlaması için baskı yapmaya devam ettiğini söyledi. "Mevcut stokların tükenme noktasına gelmesi nedeniyle önümüzdeki saatlerde ve günlerde yakıt burada kritik önem taşıyacak" dedi.

SON 24 SAATTE 66 KAMYON GAZZE'YE GİRDİ

İsrail ablukası, Gazze'de artan sivil kayıplarının yanı sıra, bölgenin yakıt, elektrik ve su kaynaklarından da kesilmesine neden oldu. Son 24 saatte 66 kamyonun gıda, su ve ilaç dahil hayat kurtaran insani yardımlarla Gazze'ye girdiğini kaydetti. Kirby, "İçeri girmesi gerekenle karşılaştırıldığında bu çok az bir miktar ve bu kadar çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugün düzinelerce kamyonun daha temizlenmesi bekleniyor" dedi.

GUTERRES: YARDIM DÜZEYİ TAMAMEN YETERSİZ

BM başkanı Antonio Guterres Salı günü, acil insani ateşkes ve "Gazze'de ortaya çıkan felaketin yarattığı acil ihtiyaçların karşılanması" için "engelsiz insani erişim" talebini yineledi. "Bu noktaya kadar Gazze'ye girmesine izin verilen insani yardım düzeyi tamamen yetersiz ve Gazze'deki insanların ihtiyaçlarıyla orantılı değil, bu da insani trajediyi daha da artırıyor" diye uyardı.

İSRAİL, "MISIR'A ZORLA GÖÇ" SENARYOLARINI ARAŞTIRIYOR

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü. Gazze Şeridi'ndeki sivil gerçeklikte önemli bir değişiklik yapmak için 3 alternatif önerilen belgede, "Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olması" ya da "yerel bir rejimin desteklenmesi"ni içeren diğer iki alternatif, başta "İsrail'e yönelik saldırıları engelleyemeyecekleri" olmak üzere bazı nedenlerle reddedildi.