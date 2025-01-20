Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı - Son Dakika
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Dünya

Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

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ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geldi. Biden, Trump'ı "Evine hoş geldin" diyerek karşıladı.

20.01.2025 18:17
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yemin töreni öncesi Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.Donald Trump ve Melania Trump, Joe Biden ile Jill Biden tarafından karşılandı.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Biden, Trump'ı "Evine hoş geldin" diyerek selamladı. Trump'ın Kongre'de yemin etmesinden önce dörtlü Beyaz Saray'da birlikte çay içecek. Bu buluşma, ABD'nin demokratik geçiş sürecinin önemli bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

BIDEN'DAN SON SELFIE

ABD Başkanlık görevi bugün sona eren Joe Biden da Beyaz Saray'da son kez eşi Jill Biden ile resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Biden paylaşımında, "Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika" ifadelerini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

47'İNCİ BAŞKAN YEMİN EDECEK

Donald Trump, bugün ABD'nin 47'inci başkanı olmak için yemin edecek. Yemin törenine Trump'ın aile üyelerinin yanı sıra eski ABD başkanları, onların aile üyeleri ve üst düzey teknoloji yöneticileri de katılacak. Eski ABD Başkanlarından Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın törene katılacağı bildirildi. Trump, 2021'deki Biden'ın yemin törenine katılmayarak bu geleneği bozmuştu.

Yemin töreni, Türkiye saatiyle 20.00'de Washington D.C.'deki Kongre Binası'nın rotunda salonunda gerçekleştirilecek. Geleneksel olarak Trump ve eşi Melania Trump, tören öncesinde St. John's Episcopal Kilisesi'nde düzenlenen dua törenine katıldı. Yemin töreninin ardından Trump'ın ilk başkanlık konuşmasını yapması bekleniyor. Trump'ın konuşmasında birlik mesajı, güvenlik politikaları ve "önce Amerika" yaklaşımına vurgu yapması öngörülüyor.

Tören sonrasında ise Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Kongre Binası'nın doğu cephesinde askeri birlikleri selamlayacakları bir törene katılacak. Ardından da Pennsylvania Bulvarı boyunca Beyaz Saray'a kadar sürecek olan askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları ve müzik gruplarının katılacağı geleneksel başkanlık geçit töreni düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Trump, "Başkomutan Balosu", "Özgürlük Balosu" ve "Yıldız Işığı Balosu" adlı üç ayrı resmi baloya katılarak destekçileriyle bir araya gelecek.

First Lady Jill Biden, eski First Lady Laura Bush ve 2016 seçimlerini Trump'a karşı kaybeden eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da törene katılanlar arasında olacak. Ancak ABD medyasında yer alan haberlere ve ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski First Lady Michelle Obama törende yer almayacak.

Biden, Beyaz Saray\'a gelen Trump\'ı \'Evine hoş geldin\' diyerek karşıladı

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Son Dakika Dünya Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi,ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki,Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş!Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş! ODA BİZDEN YANİ !!!! 6 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    hoşgeldin Kral 2 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem milletvekili Orhan Miroğlu, ABD’nin yeni Başkanı Jode Biden'in Kürt kökenli olduğuna ilişkin bir iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı. 2 7 Yanıtla
  • Harun EZER:
    Cehenneme kadar yolunuz var. 3 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Millette devir teslim var tabii herkes Ortadoğu liderleri gibi ömürlük kazığı çakmıyor :)) 2 1 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    altına mıçsa anca kokusundan fark eder 1 0 Yanıtla
  • Derviş:
    bir birlerine söylemedik bırakmadılar ama bir araya gelip saygı gösteriyırlar Devletin teslim töreninde bizdeki siyasiler gibi küs olup arka kapıdan çıkıp gitmiyorlar 0 0 Yanıtla
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