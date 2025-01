Biden, Beyaz Saray\'a gelen Trump\'ı \'Evine hoş geldin\' diyerek karşıladı

Dünya

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yemin töreni öncesi Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.Donald Trump ve Melania Trump, Joe Biden ile Jill Biden tarafından karşılandı.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Biden, Trump'ı "Evine hoş geldin" diyerek selamladı. Trump'ın Kongre'de yemin etmesinden önce dörtlü Beyaz Saray'da birlikte çay içecek. Bu buluşma, ABD'nin demokratik geçiş sürecinin önemli bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

BIDEN'DAN SON SELFIE

ABD Başkanlık görevi bugün sona eren Joe Biden da Beyaz Saray'da son kez eşi Jill Biden ile resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Biden paylaşımında, "Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika" ifadelerini kullandı.

47'İNCİ BAŞKAN YEMİN EDECEK

Donald Trump, bugün ABD'nin 47'inci başkanı olmak için yemin edecek. Yemin törenine Trump'ın aile üyelerinin yanı sıra eski ABD başkanları, onların aile üyeleri ve üst düzey teknoloji yöneticileri de katılacak. Eski ABD Başkanlarından Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın törene katılacağı bildirildi. Trump, 2021'deki Biden'ın yemin törenine katılmayarak bu geleneği bozmuştu.

Yemin töreni, Türkiye saatiyle 20.00'de Washington D.C.'deki Kongre Binası'nın rotunda salonunda gerçekleştirilecek. Geleneksel olarak Trump ve eşi Melania Trump, tören öncesinde St. John's Episcopal Kilisesi'nde düzenlenen dua törenine katıldı. Yemin töreninin ardından Trump'ın ilk başkanlık konuşmasını yapması bekleniyor. Trump'ın konuşmasında birlik mesajı, güvenlik politikaları ve "önce Amerika" yaklaşımına vurgu yapması öngörülüyor.

Tören sonrasında ise Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Kongre Binası'nın doğu cephesinde askeri birlikleri selamlayacakları bir törene katılacak. Ardından da Pennsylvania Bulvarı boyunca Beyaz Saray'a kadar sürecek olan askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları ve müzik gruplarının katılacağı geleneksel başkanlık geçit töreni düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Trump, "Başkomutan Balosu", "Özgürlük Balosu" ve "Yıldız Işığı Balosu" adlı üç ayrı resmi baloya katılarak destekçileriyle bir araya gelecek.

First Lady Jill Biden, eski First Lady Laura Bush ve 2016 seçimlerini Trump'a karşı kaybeden eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da törene katılanlar arasında olacak. Ancak ABD medyasında yer alan haberlere ve ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski First Lady Michelle Obama törende yer almayacak.