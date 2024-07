Biden'ın NATO Zirvesi'ndeki dil sürçmeleri ve çekilme baskısı

Dünya

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Joe Biden, bilişsel sağlığı ile ilgili şüpheler nedeniyle, 2024 başkanlık yarışından çekilme baskısıyla karşı karşıyayken NATO Zirvesi'nde bütün gözlerin üzerinde olduğu basın toplantısında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "Donal Trump", Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski'ye "Vladymir Putin" dedi. ABD Kongresi'nin Demokrat Partili 3 üyesi daha Biden'ın yarıştan çekilmesini istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun 75. Yıl Liderler Zirvesi'nin sonunda perşembe akşamı basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Geçen ay başkanlık yarışındaki Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la gerçekleştirdiği başarısız münazara performansından sonra Biden'ın basın toplantısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.

Biden'ın, gazetecilerin kendisini yaşına bağlı bilişsel bir rahatsızlığı olup olmadığı konusunda sıkıştıran sorularına dikkatli ve akıcı bir şekilde yanıt verdi. Ancak yaptığı birkaç dil sürçmesi yine gündem oldu.

Biden önce Ukrayna Başkanı Volodymir Zelenski'yi "Başkan Putin" diye takdim etti. Hatasını hızlıca farkeden Biden, "Başkan Zelenskiy" diyerek dil sürçmesini düzeltti ve "'Başkan Putin'i yeneceğiz"' dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le ilgili bir soruya yanıt verirken, Harris'le Trump'ı karıştıran Biden, "eğer Trump'ın Başkan olmaya yetkin olduğunu düşünmeseydim, onu başkan yardımcılığına seçmezdim" dedi.

Biden, bilişsel yetkinliği ile ilgili sorulara, "en son Şubat ayında üç detaylı nöroloji testine tabi tutulduğunu ve başkanlık yarışına doğru giderken her gün test yaptırdığını, doktorları gerekli gördüğü takdirde yeniden nörolojik testler yaptıracağını, ancak şu anda kimsenin bunu kendisine önermediğini" ifade ederek yanıt verdi. Biden, 2024 başkanlık yarışından çekilmek gibi bir planı olmadığını da yineledi.

Kongrenin 3 üyesi daha Biden'a çekilme çağrısı yaptı

Biden'ın detaylı bir gözleme tabi tutulan basın toplantısından sonra ABD Kongresi'nin Demokrat Partili 3 üyesi daha Biden'a "adaylıktan çekilme" çağrısı yaptı. Jim Himes, Eric Sorensen ve Scott Peters'ın eklenmesiyle Biden'a açıkça yarıştan çekilme çağrısı yapan Demokratların sayısı 17'ye yükseldi.

Demokrat Parti'nin büyük bağışçılarından biri olan Hollywood yıldızı George Clooney'in The New York Times için kaleme aldığı yazıda Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği görüşünü ifade etmesi Demokratlar arasında bu görüşü güçlendirmişti. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yazının yayınlanmasından önce Clooney ile telefonla görüşmüş olması, Obama'nın da bu yazıya onay vermesi olarak yorumlanmış ve Biden'ın çekilmesinden yana olduğu kanısını güçlendirmişti.