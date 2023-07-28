BM Genel Sekreteri, Nijer Devlet Başkanı'nın durumunu endişeyle takip ediyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Nijer Devlet Başkanı'nın durumunu endişeyle takip ediyor

28.07.2023 13:42

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'de darbe girişiminde alıkonulan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un durumunu endişeyle takip ettiğini belirtti. Guterres, Bazoum'un gözaltında olduğunu ve durumun ciddi olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri, serbest bırakılması ve demokratik kurumların yeniden kurulması için çağrıda bulundu.

Nijer'de ordu, yönetime el koyarak Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'u alıkoydu. Dünyadan darbeye yönelik tepkiler gelirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bazoum'a ilişkin, "Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Bana iyi olduğunu söyledi ama durumun çok ciddi olduğunu söyledi" dedi.

DARBECİLERİN YANINDA YER ALDILAR

Nijer'de 2021 seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adını veren bir grup asker tarafından 26 Temmuz'da darbe sonucu devrildi. Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıktı. Nijer ordusu, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve ailesini korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdiklerini duyurdu.

Darbe yapılan Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Bazoum'un durumu nasıl? BM'den açıklama var
Muhammed Bazum

"TAM OLARAK NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

ABD'nin New York kentindeki BM genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'de darbe girişiminde alıkonulan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'a ilişkin kendisine yöneltilen soruyu, "Dün Başkan Bazoum ile konuştum. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama gözaltına alındı. Bana iyi olduğunu söyledi ama durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Bu nedenle bugün sadece onun derhal serbest bırakılması için değil, demokratik kurumların yeniden kurulması için de çok güçlü çağrılarda bulundum" şeklinde cevapladı.

Darbe yapılan Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Bazoum'un durumu nasıl? BM'den açıklama var

ART ARDA KINAMA MESAJLARI GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Nijer'deki askeri darbe girişimini en güçlü şekilde kınıyorum. Anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için her türlü çaba gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, Nijer'deki darbeye ilişkin "İngiltere, Nijer'de demokrasi ve istikrarı zedeleyecek her türlü girişimi en sert biçimde kınamaktadır." ifadesini kullandı. Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar, Libya ve Cezayir'den Nijer'deki darbeye kınama geldi.

Darbe yapılan Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Bazoum'un durumu nasıl? BM'den açıklama var

RUSYA BAYRAĞI AÇIYORLAR

Nijer'de dün askerin yönetime el koyması sonrasında darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da gösteri yaptı. Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonucu darbe destekçileri sokağa çıktı. Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları attı. Dosso'da toplanan grup da Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti. Her iki gösteride de eylemcilerin Rus bayrakları taşıması dikkati çekti. Öte yandan Niamey'de toplanan göstericiler Bazoum'un partisi "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYA)" genel merkezini ateşe verdi.

Kaynak: DHA
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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri, Nijer Devlet Başkanı'nın durumunu endişeyle takip ediyor - Son Dakika


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