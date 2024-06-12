BM, İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihad'ı çocuk haklarını ihlal edenler listesine ekledi

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Birleşmiş Milletler (BM), çocuk haklarını ihlal edenler listesine ilk kez İsrail ordusunu, Hamas'ı ve Filistin İslami Cihad'ın silahlı kanadını ekledi.

Perşembe günü açıklanacak olan yıllık rapor, hak ihlallerini ifşa ederek BM'nin çocukları korumak için belirlediği önlemleri almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Silahlı Çatışmalarda Çocuklar raporunda “Daha önce görülmemiş sayıda çocuk öldürüldü ve sakat bırakıldı” denildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın, özellikle Gazze'de daha önce görülmemiş ölçekte ve yoğunlukta ağır ihlallere yol açtığını söyledi.

Raporda, “Başta doğuştan gelen yaşam hakkı olmak üzere çocuk hakları tamamen göz ardı edildi, çoğalan ve tırmanan krizlerin yükünü çocuklar çekiyor" deniliyor.

Raporda, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle çocuklara yönelik “ağır ihlal” vakalarında yüzde 155 artış olduğu belirtildi.

BM, 2023 yılında 4.247 Filistinli çocuğa ve 113 İsrailli çocuğa yönelik 8.000'den fazla ağır ihlal tespit etti.

Ancak doğrulama çalışmalarının devam ettiği ve ölü ve yaralı çocuklarla ilgili binlerce raporun hala kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Rapora göre, ihlallerin çoğu "İsrail silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı”.

İsrail'in BM elçisi Gilad Erdan geçen hafta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun listeye eklendiğinin kendisine bildirildiğini belirterek “bu utanç verici karar karşısında şoke olduğunu ve tiksinti duyduğunu” söyledi.

Hamas ve Filistin İslami Cihad da çocukları öldürdükleri, yaraladıkları ve kaçırdıkları için listeye alındı.

İsrail, İngiltere ve ABD gibi bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan bu iki grup raporla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Ulusal Çocuk Konseyi'ne göre, Hamas geçen yıl 7 Ekim'deki saldırısında 38'i çocuk yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmüş ve 42'si çocuk 251 kişiyi rehin almıştı.

Ardından İsrail Gazze'ye saldırıları başlattı.

Gazze sağlık bakanlığı verilerine göre bu saldırılarda 36 bin 731 kişi öldürüldü. Bunların önemli bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Sudan da listede

Bunlara ek olarak Sudan'da savaşan taraflar da çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasından sorumlu tutuldu.

Sudan ordusunun yanı sıra rakip Hızlı Destek Güçleri (RSF) de “çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması ile okul ve hastanelere yapılan saldırılar” nedeniyle kara listeye alındı.

İki taraf 14 ayı aşkın bir süredir iç savaşın içinde.

BM, Sudan'da “çocuklara yönelik ağır ihlallerde” yüzde 480 artış görüldüğünü söyledi.

RSF paramiliter gücü, çocukları silah altına almak ve “çocuklara yönelik tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimleri” nedeniyle listede.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ise “nüfusun yoğun olduğu bölgeler de dahil olmak üzere geniş alanları etkileyen patlayıcı silahların kullanımı” da dahil olmak üzere “daha önce görülmemiş düzeylerde” çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasından sorumlu tutuldu.

Rus ordusu ve “bağlantılı silahlı gruplar” 2023 yılında Ukrayna'da 80 çocuğun ölümüne ve 339 çocuğun yaralanmasına neden oldukları için kara listede kalmaya devam etti.

En ağır ihlallerin yaşandığı diğer ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Somali ve Nijerya oldu.