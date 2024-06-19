BM: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil ve sivil altyapıyı hedef aldı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının sistematik olarak sivil ve sivil altyapının korunmasını güvence altına alan temel savaş kanunlarını ihlal etmiş olabileceğini söyledi.

Raporda 9 Ekim-2 Aralık 2023 tarihleri arasında konutlara, bir okula, mülteci kamplarına ve bir pazar yerine yönelik altı saldırı ele alınıyor.

BM bu olaylarda en az 218 kişinin öldürüldüğünü ve sivil yapıların yok edildiğini belirtiyor.

BM İnsan Hakları Ofisi tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre İsrail altı saldırıda 907 kg'lık GBU-31, 453 kg'lık GBU-32 ve 110 kg'lık GBU-39 olarak bilinen havadan atılan mühimmatı kullandı.

Raporda yer verilen saldırılar şu şekilde sıralanıyor:

Cibaliye Pazarı, 9 Ekim 2023: Patlamalar iki binayı yok etti. BM 14'ü çocuk en az 42 kişinin öldürüldüğünü doğruladığını ve 18 ek ölümle ilgili bilgi aldığını açıkladı. İsrail ordusu, yeraltındaki bir "terör tüneli" dahil, çeşitli askeri hedefleri ve Hamas savaşçılarını vurduğunu söyledi.

Taj3 Kulesi, Gazze Şehri, 25 Ekim: Yedi katlı bir konut ve yakınındaki yapılar yok edildi. BM 47'si çocuk en az 105 kişinin öldürüldüğünü doğruladı. Bunların yanında yedi ölüm daha bildirildi. İsrail ordusu saldırıların "bazı tekil ve Hamas için kıymetli askeri varlıkları ve altyapıyı" vurduğunu söyledi.

Cibaliye Kampı, 31 Ekim: Nüfusu yoğun mülteci kampındaki on yapı yok edildi. BM 23 çocuk dahil en az 56 kişinin öldürüldüğünü doğruladı ve 43 ek ölüm bildirimi aldığını belirtti. İsrail ordusu saldırıda Hamas taburunun komutanının ve tünellerde saklanan "çok sayıda teröristin" öldürüldüğünü söyledi.

Bureyc Mülteci Kampı, 2 Kasım: Kamptaki en az 12 bina yıkıldı. BM, dokuzu çocuk olmak üzere 15 kişinin öldürüldüğünü doğruladı ve yedi ölümle ilgili daha bilgi aldığını belirtti. İsrail ordusu saldırıda "Hamas'ın altyapısının" vurulduğunu söyledi.

El-Burak Okulu, Gazze Şehri, 10 Kasım: Okulun iki katlı bir bölümü yıkıldı. En az 34 kişinin öldüğü bildirildi. İsrail ordusu saldırının okulda saklandığını iddia ettiği bir Hamas komutanını, diğer görevlileri ve askeri altyapıyı vurduğunu söyledi.

Şucaiye Mahallesi, Gazze Şehri, 2 Aralık: 15 bina yıkıldı. BM 60 kişinin öldüğünün bildirildiğini aktardı. İsrail ordusu saldırıda bir Hamas tabur komutanının, bazı savaşçıların ve askeri altyapının vurulduğunu söyledi.

BM raporunda GBU-31, GBU-32 ve GBU-39'ların çok katlı beton yapıları hedeflemek için kullanıldığı ve yüksek binaları tamamen yıkabileceği belirtiliyor.

Rapor, "Hedeflenen alanların ne kadar yoğun nüfuslu olduğu düşünüldüğünde, bu denli geniş bir alanda etkili olan bir silahın kullanımı yüksek olasılıkla gelişigüzel bir saldırıyla sonuçlanmıştır.

"Bu denli geniş alanlarda etkili olan patlayıcı silahlar Gazze'nin yoğun nüfuslu alanlarındaki spesifik askeri hedeflere yöneltilemezler, ve etkileri sınırlı olamaz; askeri hedeflerin, sivillerin ve sivil yapılarının ayrım yapılmadan vurulmasıyla sonuçlanır" ifadelerine yer veriyor.

Rapor, saldırıların beşinden önce herhangi bir uyarının yayımlanmadığını belirtiyor ve bir alandaki bir komutanın, bir takım savaşçının ya da bazı askeri hedeflerin varlığının orayı "tamamiyle bir askeri hedef haline getirmediğini" söylüyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Sivillerin zararını her ölçüde önleyen veya en azından en aza indiren savaş araç ve yöntemlerinin seçilmesi zorunluluğu, İsrail'in bombalama harekatında sürekli olarak ihlal edilmiş gibi görünüyor" dedi.

Türk, İsrail'i, "ihlallerin sorumlularını tespit etmek, onlardan hesap sormak ve tüm mağdurların hakikat, adalet ve tazminat haklarını güvence altına almak amacıyla" ordusunun altı olaya ilişkin soruşturmalarının ayrıntılı bulgularını kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

İsrail'in Cenevre temsilciliğiyse, "yasal değerlendirmelerinin güvenilirliğine gölge düşürecek geçmiş deneyim ve metodolojik önyargılardan" muzdarip olduğunu söyleyerek raporu kınadı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ve çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü ve 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Hamas'ı "yok etmek için" savaş başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, o tarihten bu yana Gazze'de 37 bin 390'dan fazla insan öldürüldü. Nisan sonu itibarıyla ölenler arasında 14 bin 680 çocuk, kadın ve yaşlı olduğu belirlenmişti.