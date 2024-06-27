Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında - Son Dakika
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Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir grup asker darbe girişiminde bulunarak başkent La Paz'daki hükümet sarayını kuşattı. Gelişme dünya basınında büyük ses getirirken, sokağa inen askerler ordunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine birliklerine geri döndü. Askeri kalkışmanın bastırılması sonrasında darbe girişimini yönetmekle suçlanan eski komutan Jose Zuniga da başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı. Zuniga'nın yakalandığı ana ilişkin görüntüler de servis edildi.

27.06.2024 09:31
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Bolivya'da darbe girişiminde bulunan bir grup asker, başkentteki hükümet sarayını ağır silahlar ve zırhlı birliklerle kuşattı. Güney Amerika ülkesinde yaşanan askeri kalkışma dünya basınında bir numaralı gündem olurken, sokağa inen yüzlerce asker darbe girişimi sonrasında ordunun başına atanan yeni komutan Jose Wilson Sanchez'in talimatıyla birliklerine geri döndü. Kalkışmanın bastırılması sonrasında darbeyi yönetmekle suçlanan Jose Zuniga yetkililer tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

"DÜZENSİZ SEFERBERLİĞİ KINIYORUZ"

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da askerler harekete geçti. Bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu açıklandı. Devlet Başkanı Lucho Arce yaptığı açıklamada, "Bolivya Ordusu'nun bazı birimleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz seferberliği kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" dedi.

Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

AĞIR SİLAHLARLA HÜKÜMET SARAYINI KUŞATTILAR

Ağır silahlı askerler ve zırhlı araçlar başkent ülkenin yönetimsel başkenti olan La Paz'da devlet binalarının bulunduğu Plaza Murillo'da toplandı. Silahlı kuvvetlere bağlı bir ekip, hükümet sarayını kuşattı.

Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

"DARBE YAPILIYOR"

Kasım 2019'da Bolivya'da ABD destekli bir darbe yaşanmış, o zamanki cumhurbaşkanı Evo Morales ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Morales ülkedeki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İlk mesajında askeri hareketliliğin videosunu paylaşan Morales, "Darbe yapılıyor" dedi.

Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

MEYDANIN ETRAFINA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Eski devlet başkanı, bir diğer mesajında ise Murillo Meydanı'nı zapteden birliğin meydanın etrafına keskin nişancılar yerleştirdiğini belirterek, bunun darbe girişiminin işareti olduğunu söyledi.

Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

SANCHEZ: TÜM ASKERLER BİRLİKLERİNE GERİ DÖNSÜN

Askeri kalkışmanın ardından ordunun başına getirilen Jose Wilson Sanchez basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Askeri kalkışmayı kınayan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum." ifadesini kullandı.

Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

"DEMOKRASİ DIŞI EYLEMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim" diye konuştu.

Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETEN KOMUTAN GÖZALTINA ALINDI

Darbe girişiminin bastırılması sonrasında Bolivya'da Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı. Bolivya basınında çıkan haberde, darbe girişimini yönetmekle suçlanan Zuniga'nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındığı, ardından polis aracıyla savcılığa götürüldüğü kaydedildi. Öte yandan başsavcılık, darbe girişimi iddiaları ve yaşanan olaylara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

NE OLMUŞTU?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü. Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti. Ulusal seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti. Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.

Bolivya\'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında

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Son Dakika Dünya Bolivya'da askeri kalkışma bastırıldı! Darbe girişimini yöneten eski komutan Zuniga gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yusuf Çarman: Bu tipleri çok iyi biliriz. Arkalarında kim var çok iyi biliriz. 6 1 Yanıtla
  • Yağız KORKMAZ: komutanı araştırın fem dersanesi geçmişi olabilir 3 1 Yanıtla
  • Kemsl: abc ya da abd 0 1 Yanıtla

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