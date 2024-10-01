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Chery Türkiye'ye Yatırım Yapacak

Chery Türkiye\'ye Yatırım Yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery'nin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığını ve BYD'nin de 2026 yılında Manisa'da büyük bir tesis kuracağını açıkladı. Chery ile sıkı diyalog halinde olduklarını belirten Kacır, BYD'nin 160 hektarlık alanda tesis kuracağını ve 150 bin araçlık fabrikasının yanı sıra Ar-Ge merkezi de olacağını ifade etti. Türkiye, yatırımları teşvik etmek için ek gümrük vergisi muafiyetleri sunuyor.

01.10.2024 13:20
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Çin merkezli otomotiv devi Chery'nin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığını söyledi.

Kacır, "Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik... Gerek Chery ile gerek başka markalarla Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sanayi Bakanı, Chery Uluslararası Başkanı Guibing Zhang'ın 28 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'na katıldığını ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini söyledi.

Kacır, "Türkiye'de potansiyel bir yatırımı nasıl gerçekleştireceğimize ilişkin istişarelerde bulunduk" dedi.

Bakan, yatırım boyutuna ya da ne zaman hayata geçirileceğine dair yorum yapmadı.

'2026'da üretim başlayacak'

Sanayi Bakanı Kacır, Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'de yaklaşık bir milyar dolarlık tesis kurma planı hakkında da konuştu.

Kacır, "2026'da üretim başlayacak. Hali hazırda imzalar atıldı. BYD, Manisa organize sanayi bölgemizde yer tahsisini tamamladı ve fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

"160 hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Bir Ar-Ge merkezi, 150 bin araçlık fabrika hem de bir tedarikçi parkı olacak. Dolayısıyla tedarikçi firmalar da burada yatırım yapacaklar."

Türkiye, Haziran'dan beri Çin merkezli araç üreticilerine yüzde 40 ek gümrük vergisi uyguluyor.

Ancak yatırımı teşvik için yıllık araç üretim kapasitesi ve belirli oranda yatırım gibi bir takım unsurların karşılanması durumunda şirketler, bu ek vergilerden muafiyet hakkı kazanıyor.

Ülkeye yatırım yapan şirketleri bu vergiden muaf tutan Cumhurbaşkanı kararı, 5 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

BYD'nin bu teşvik haklarından faydalanması bekleniyor.

BYD, elektrik otomobil satışlarında Elon Musk'ın Tesla'sıyla dünya birinciliği için rekabet ediyor.

Chery'nin yapacağı yatırım neticesinde benzer bir muafiyet hakkı kazanıp kazanmayacağı ise henüz belli değil.

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Kaynak: BBC

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