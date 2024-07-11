CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı Anma Törenine Katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yılı kapsamında, Bosna-Hersek'te bulunan Potoçari Anma Merkezi'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Burada açıklama yapan Özel, "Adeta o günleri, o acıyı hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bunu yaşamak çok önemli. Çünkü Aliya Izzetbegoviç'in dediği gibi eğer katliam, soykırım unutulursa tekrarlanır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, yaptığı açıklamada, "Bugün 11 Temmuz 2024. Srebrenitsa katliamının 29'uncu yılı. Bugün heyetimizle birlikte, genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimizle birlikte dün Saraybosna'daydık, bugün de Srebrenitsa'dayız. Sabahtan beri Türkiye'den gelen bütün heyetlerle birlikte tüm törenleri takip ettik. Tabi biraz önce taşınması en zor kısmını hep birlikte yaşadık. Kılınan cenaze namazlarından sonra o günlerde katledilmiş ancak kimlik tespitleri ancak bugün yapılmış, son bir yıl içinde kimlikleri tespit edilen 14 katliam mağdurunun cenaze törenlerine ve defin işlemlerine katıldık. Adeta o günleri, o acıyı hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bunu yaşamak çok önemli. Çünkü Aliya Izzetbegoviç'in dediği gibi eğer katliam, soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor. Seneye 30'uncu yıl. Çok daha büyük bir katılımla burada hep birlikte olacağımızı değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"EN ŞİDDETLİ TEPKİYİ GÖSTERİYOR VE LANETLİYORUZ"

Özel, bazı yerel siyasetçiler ve Sırp yetkililerce soykırımın faillerinin 'meşrulaştırılmaya' çalışıldığını belirterek, "Türkiye'den çok sayıda Boşnak kökenli vatandaşımız, Boşnak vatandaşımız buradaydı. Burada Boşnaklar, Hırvatlar ve bu katliamdan utanç duyan Sırplarla beraberdik. Maalesef, son dönemlerde burada bir ayrılıkçı rüzgar estirilmeye çalışıldığı gibi bizim de bugün şahit olduğumuz, bir yandan katliamın mağdurlarını daha kemiklerine yeni ulaşılırken, daha binlercesine ulaşılmamışken, bir yandan da bu insanlık suçunun, bu soykırımın faillerinin de bir yerlere resimlerini asmaya çalışanlar var. Buna en şiddetli tepkiyi gösteriyor ve lanetliyoruz. Soykırımın soykırım olduğu uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Birleşmiş Milletler bugünü soykırımı hatırlama, anımsama günü olarak ilan etti. Buna rağmen halen daha bazı Sırp yetkililerin ve bazı yerel siyasetçilerin hem bunu tanımadığı, hem de failleri meşrulaştırmaya, onları övmeye kalktıkları bir süreç yaşanıyor. Buna en sert tepkimizi gösteriyoruz. Burada 1974 doğumlu birçok kişinin mezarını ziyaret ettik, anneleri ile görüştük. Onlara söylediğimiz şudur. Bizi evladınız yerine koyun, Türkiye'deki herkesi evladınız yerine koyun. Sizin evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, sizin anne ve babalarınız bütün Türkiye'nin ailesi. Hepimiz bir kez daha bu soykırımı lanetliyoruz" dedi.

"GEREKENİ YAPMIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özel, AB üyelerinin çoğunun üzerine düşen görevleri yerine getirmediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Burada bir sözüm daha olacak o da şudur. O günlerde 1990-1995 arası yaşananlar sırasında Türkiye üzerine düşeni yaptı. Hele hele CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, katliamdan iki yıl önce buradaki tehlikeye dikkati çekti. Uluslararası toplum duyarsız kaldı. Hollanda birlikleri, Birleşmiş Milletler misyonu sıfatıyla bulundukları fabrika binasına bugün gittiğimiz, insanlar kaçarak sığındığında ellerinden silahları alıp, onları güvenli bölgeye sevk ediyoruz diye ölüme yolladılar. Daha bu sene Hollanda'nın sorumluluğu sadece o çitin içinde kalanlarla sınırlı tutulmakla beraber ki çok yanlış bir tutum, bütün bölgeden sorumluydu onlar. Sorumluluğuna karşı tazminat ödüyor. Çok kısıtlı olarak. Ama bakın şimdi herkes burada günah çıkarıyor. Birleşmiş Milletler, bugünü soykırım günü ilan ediyor. Ama o gün susuyorlardı. O gün sustukları için oldu. Bugün ne oluyor? Bugün de Filistin için susuyorlar, gerekeni yapmıyorlar. Avrupa Birliğinin çok sayıda üyesi üzerine düşeni tam olarak yapmıyor. İspanya başta olmak üzere Filistin'i tanıyanları takdir ediyoruz. Sözümüze değer veren, Filistin'i tanıyacağını söyleyen siyasi akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. İngiltere'deki ve Fransa'daki gelişmeleri, son seçimdeki, çok olumlu buluyoruz. Ama buradan bütün dünyaya bir kez daha sesleniyoruz ki yıllar sonra kararlar almak yerine soykırım yaşanırken engel olmak lazım. Bunu ifade etmek isterim. Bir kardeşimin bize elleriyle ördüğü 11 Temmuz'u simgeleyen, masumiyeti, barışı simgeleyen Filistin bayrağının da renklerini taşıyan, Srebrenitsa'yı hatırlatan bu rozeti gelecek sene burada takmak üzere ve Filistin'e gittiğimde takmak üzere buradan Türkiye'ye götürüyorum. Bizi bugün büyük bir gayretle takip eden basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."