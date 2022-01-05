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Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor

05.01.2022 12:40
Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor

İngiltere'de pandemisinden olumsuz etkilenen seyahat firmaları, yolculara yönelik tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yaptı.

İngiltere'de koronovirüs pandemisinden olumsuz etkilenen seyahat firmaları, yolculara yönelik tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Geçen hafta İngiltere'deki 25 kişiden birinin koronavirüse sahip olduğunu gösteren verilerin ardından, havayolu şirketlerinin yetkilileri, yolculara uygulanan test zorunluluğunun gerçek bir etkisi olmadığını söylüyor.

İngiltere'ye geliş ve gidişlerde zorunlu test uygulamasının koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden turizm ve seyahatin toparlanmasını engellediği aktarılıyor.

Bunun üzerine hükümet, "tüm önlemlerin incelendiğini" açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) üzerindeki yoğunluğun geçici olarak arttığını ancak ülkenin mevcut dalgayı kapanma olmadan atlatacağını umduğunu söyledi.

Şu anki kurallar neler?

12 yaş ve üstü olup İngiltere'ye seyahat eden tüm yolcular, ilk biniş noktasında, en fazla iki gün önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış PCR veya hızlı sürüntü test belgesi göstermek zorunda.

Yolcuların İngiltere'ye varıştan sonraki ilk iki gün içinde ise PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Bu testin sipariş detayı ülkeye girerken gösteriliyor.

Ancak bir ay önce bu kural uygulamaya girdiğinde İngiltere'de her gün rapor edilen yeni vaka sayısı 40 bin ile 50 bin arasında değişiyordu.

Ayrıca vakaların neredeyse tamamı Covid-19'un Delta varyantından oluşuyordu ve sayılar nispeten yavaş bir şekilde yükseliyordu.

Ancak İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı, Omicron varyantı nedeniyle ilk kez 200 bini aştı.

Bu nedenle havayolu şirketleri artık Omicron'un yayılmasını engellemek için test yaptırmanın işe yaramayacağı görüşünde.

'Sektör için felaket olacak'

İngiliz havayolu firmalarının kayıtlı olduğu Airlines UK şirketi, mevcut önlemlerin devam etmesinin sektör için mali açıdan felaket olacağını savundu.

Airlines UK, Kısıtlamaların seyahate olan talebi düşürdüğünü ve tüketici güvenini sarstığını da ekledi.

Manchester Airports Group (MAG) şirketinin araştırmasına göre, kalkış öncesi testlerin Omicron'un yayılması üzerinde çok az etkisi var, hatta bazı durumlarda hiç etkisi yok.

Omicron önlemlerinin getirilmesinden sonra MAG'ın havalimanlarındaki yolcu sayısının yüzde 30'dan fazla azaldığı açıklandı.

BBC'ye konuşan şirketin başkanı Tim Hawkins, "Uluslararası seyahat kısıtlamalarının vaka artışlarını engelleyebileceği noktanın ötesindeyiz ve eğer bir faydası yoksa bunları yapmamalıyız" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de geçen ay yaptığı açıklamada, "Eğer çok yakında Omicron baskın varyant haline gelirse, seyahat kısıtlamalarına daha az ihtiyaç duyulacak" demişti.

Her gün kritik iş kollarında çalışan 100 bin kişiye test yapılacak

Seyahat kısıtlamalarının yanı sıra yurt içi uygulanan testler için de yeni planlar dikkate alınabilir.

İngiltere'de aşı randevu birimlerinin geçici olarak kullanım dışı kalması ve evde test kitlerinin tükenmesi, artan vakalar nedeniyle son haftalarda sağlık sistemini baskı altında bıraktı.

Başbakan Johnson dün 10 Ocak'tan itibaren her gün kritik iş kollarında çalışan 100 bin kişiye test yapılması konusundaki planlarını açıkladı.

Daily Telegraph gazetesi ise hükümetin düşündüğü yeni planda, hızlı sürüntü testi pozitif çıkan kişilerin sonucu doğrulamak adına PCR testi yapmasına gerek olmayacağını yazdı.

Hükümet bu konuda yorum yapmadı ancak İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın pozitif sürüntü testi sonucu olan kişilerin PCR testi yaptırmaları gerektiği konusundaki uyarısına dikkat çekildi.

Ajans, PCR'a ulaşılabilirliğin artması için çalıştıklarını belirtti.

Ancak seyahat edenlerin ücretsiz NHS testleri kullanmak yerine özel testlere ödeme yapması gerekiyor.

MAG CEO'su Charlie Cornish ve Airlines UK CEO'su Tim Alderslade, hükümetin sektöre "büyük maliyet" getiren seyahat testi gereksinimlerinin "derhal kaldırılması" konusunda baskı yapması gerektiğini söyledi.

Cornish ve Alderslade yaptıkları açıklamada, "Test uygulamasının gerekenden bir gün daha fazla devam etmemesinin hayati önem taşıdığı" belirtildi.

Bir hükümet sözcüsü, tüm önlemlerin "inceleme altında" tutulduğunu, "Omicron vakalarının İngiltere'ye girmesini önlemek ve bulaşı engellemek için geçici test uygulamasının getirildiğini söyledi.

Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor
Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor
Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor
Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor
Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor
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Koronavirüs, PCR Testi, Omicron, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de seyahat şirketleri test kurallarının kaldırılmasını istiyor - Son Dakika Dünya

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