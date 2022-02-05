Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'a başta AK Partili yetkililer olmak üzere muhalefet cephesi ve siyasilerden geçmiş olsun mesajı yağdı.

İLK MESAJ UKRAYNA'DAN

Türk siyasetçilerin acil şifa dileklerinin ardından, yurt dışından ilk mesaj Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj yayınladı.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığına üzüldüğünü belirten Volodimir Zelenski, yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenski'nin geçmiş olsun mesajına, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum" diye yanıt verdi.

ÖNCEKİ GÜN UKRAYNA'DAYDI

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna- Rusya arasında artan gerginlik üzerine Ukrayna'ya ziyarette bulunmuş, iki ülke arasında krizi çözmek için arabuluculuk görevini üstlenmişti.

PAKİSTAN'DAN DA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Pakistan'dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya yakalanmasına ilişkin geçmiş olsun mesajı geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından yayınlanan mesajda, "Hükümetimiz, Pakistan halkı ve kendi adıma onlara hızlı ve eksiksiz bir iyileşme diliyorum" ifadeleri kullanıldı.