Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek\'te Türk Dostluk Devlet Hastanesi\'nin Açılışını Yaptı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.