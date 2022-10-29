Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" mesajı Yunanistan'da ses getirdi: Erdoğan yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı, meydan okuyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" mesajı Yunanistan'da ses getirdi: Erdoğan yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı, meydan okuyor

29.10.2022 14:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen programla "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıkladı. Erdoğan'ın tanıtımda yaptığı açıklamalar ise ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan basınında özellikle Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili cümleleri ön plana çıkarılırken, "Erdoğan, yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı. Meydan okuyor" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Geniş bir katılımın olduğu etkinlikte önemli mesajlar veren Erdoğan, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan'da böyle yankılandı

AYASOFYA VURGUSUNA DİKKAT ÇEKTİLER

Farklı konularda değerlendirilmelerin yer aldığı açıklama, bir süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Yunanistan medyasında ise geniş yer buldu. Yunan basınından gazeteler, Erdoğan'ın konuşmasında, özellikle Batı'ya ve Ayasofya'ya dair verilen mesajlara işaret etti. Haberlerde Erdoğan'ın "Ayasofya'yı, yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır." açıklamasına dikkat çekildi.

"YENİ OSMANLI VİZYONU" OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

ERT televizyonu, "Erdoğan, yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı" başlıklı haberinde, Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili konuşmayı aktardı. Ayrıca Türkiye'nin siyaset, ekonomi, teknoloji, askeri ve diplomasinin her alanında dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirilmesi hedefine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan'da böyle yankılandı

"ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"

The Standard, "Erdoğan, meydan okuyor: 21. yüzyıl Türkiye'nindir. Ayasofya'yı yeniden cami olarak açtık" diye yazdı. Erdoğan'ın "Ayasofya'yı Sultan Fatih'in vasiyeti doğrultusunda cami olarak yeniden açmamız bile küresel vesayete karşı bir meydan okumaydı." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Bir başka yayın kuruluşu "in.gr" adlı internet sitesi, "Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılı, Ayasofya'ya atıflar ve Yunanistan'a mesajlar" başlığını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının nesillerin hayali olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Erdoğan'ın, "Dünyanın yeni ve hayati zorluklarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Türkiye Yüzyılı programı ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz." açıklaması aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan'da böyle yankılandı

"TÜRKİYE'NİN YÜZYILINI İNŞA EDECEĞİM" SÖZLERİNE PARANTEZ AÇTILAR

Kathimerini gazetesi de "Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceğim" ifadesini kullandı. "Erdoğan, 2071 vizyonuyla Haziran 2023'ten sonra Türkiye'ye daha güzel günler vaat etti." denilen haberde, "Ülkesini dünyanın en büyüklerinden biri haline getireceğine söz verdi." ayrıntısı aktarıldı.

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Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' mesajı Yunanistan'da ses getirdi: Erdoğan yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı, meydan okuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" mesajı Yunanistan'da ses getirdi: Erdoğan yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı, meydan okuyor - Son Dakika
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