Yunanistan'dan cesur hamle! Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan manalı ada ziyareti

Yunanistan'ın son dönemde Türk jetlerine yönelik tacizleri iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" sözlerine ilk olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gelmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YANIT

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı; "Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

MİÇOTAKİS'İN TEPKİSİ TANSİYONU İYİCE YÜKSELTTİ

Bu çıkışın ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. Avrupa Birliği'nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu söyleyen Miçotakis'in sözlerini Yunan basını 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumlamıştı. Miçotakis, Türkiye ile ilgili son dönemdeki gerilime ilişkin "Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI SAKELAROPULU'DAN BÜYÜK PROVOKASYON

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çıkışları iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltirken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'dan provokatif bir hamle daha geldi.

"TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin elinden alınan adalara çıkarma yapan Sakelaropulu, yalnızca 1.8 km uzaklıkta bulunan Meis ve Megistis adalarını ziyaret ederken, bu hareketi Türkiye'ye yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.