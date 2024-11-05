Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manas Üniversitesi dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneklerinden biri

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitemiz 29 yıl boyunca dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneklerinden biri haline geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ve toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye-Kırgızistan kardeşliğini köklerinin derinlere inen ulu bir çınar misali her geçen yıl büyüdüğünü, güçlendiğini ve farklı alanlara dal budak saldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve iş birliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz. İş birliğimizin sürekliliğinin en önemli güvencesini, hiç şüphesiz, eğitim öğretim alanındaki projelerimiz oluşturuyor. Türkiye olarak Kırgız gençlerinin dağ aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzalanan eğitim anlaşması kapsamında ortak okul, Türk-Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin açıldığını söyleyen Erdoğan, "1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun açılması ile Kırgızistan'a eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk Okulumuzda bin 200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3 bin 100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif Okulumuzda bin 500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi'nde ise yaklaşık 7 bin genç kardeşimiz yükseköğrenim görüyor. Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bine aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz. Ayrıca bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk" diye konuştu.

'İNSANA YAPILAN YATIRIMLAR ASLA BOŞA GİTMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insana yapılan yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini herkesin çok iyi bildiğini vurgulayarak, "Bakınız bu hakikat Manas Destanı'nda nasıl anlatılıyor? Çocuk miras ve nimettir. Çocuk cana kuvvettir. Bundan başkası yalan dünya boşa harcanmış emektir. Evet, esas mesele en büyük miras olan insana, bireye, gence, çocuğa yatırım yapmaktır. Asıl olan yarınların bilim adamlarını, akademisyenlerini, mühendislerini, bürokratlarını, siyasetçilerini, kültür ve sanat insanlarını yetiştirmektir. Manas Üniversitesi başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımız istikbalimizi gönül huzuruyla emanet edebileceğimiz düşünen, araştıran, bilimsel gelişmeleri takip eden, misyon ve vizyon sahibi gençlerin yetişmesine vesile olacaktır. Şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politikası, sanayileşme programı, dış politika ve kültür politikası eksik kalır. Üniversitemizin bu yönüyle Kırgızistan'ın yükselişine mihmandarlık edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Manas Üniversitesi'nin 29 yıl boyunca dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri haline geldiğini kaydeden Erdoğan, "Manas Üniversitemizi ecdadımızın tarihteki başarılarından ilham alarak medeniyetimizin yeniden inkişafına katkı vermek üzere hayata geçirdik. 1997 yılında öğrenci almaya başlayan üniversitemizden şimdiye kadar 13 bin 200 öğrenci mezun oldu. Bugün dünyanın 45 farklı ülkesinde Manas mezunu kardeşlerimiz var. 11 fakültesi, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile üniversitemiz kuruluş misyonunu hakkıyla ifa ediyor. Manas Üniversite'sinin 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı 1000 yükseköğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. İstikbalimizi gönül huzuruyla emanet edeceğimiz, misyon ve vizyon sahibi gençler yetiştiriyoruz. Bu başarıda emeği ve katkısı olan herkesi, tüm hocalarımızı, tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'BAŞBAKANLIĞIMIZDAN İTİBAREN ÜNİVERSİTEMİZLE DAİMA YAKINDAN İLGİLENDİK'

Üniversiteye katkısı olan herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar başarılarınızın katlanarak artması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Başbakanlığımızdan itibaren üniversitemizle daima yakından ilgilendik. Üniversitemizin külliyesinde yapımı tamamlanan eserleri 10 Nisan 2013'te bizzat açmıştım. Bugün bunlara 110 yeni tesis, eser, hizmet, ürün ve proje daha ilave etmenin sevincini yaşıyoruz. Aralarında 2 fakülte, 1 enstitü ve 26 laboratuvarın da bulunduğu tüm bu hizmet, yatırım ve eserin üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesislerin inşasına katkı veren işçisinden mühendisine firmasından üniversite yönetimine, hayırseverinden resmi kurum ve kuruluşlarımıza kadar herkesi tebrik ediyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sadece Kırgızistan'ın değil, Türk dünyasının en gözde üniversitelerinden biri olan Manas Üniversitesi'nden önümüzdeki dönemde çok daha büyük projeler, daha nitelikli bilimsel çalışmalar, çok daha önemli başarılar bekliyorum. Üniversite öğrencilerimize şunu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Sevgili gençler unutmayın. Kökleri ile bağı zayıflamış hatta kopma noktasına gelmiş ağaçlar gibi hayatın inişli çıkışlı yollarında istikametini kaybeder. Tarihinizle, medeniyet değerlerinizle, ailenizle, inancınız ve ideallerinizle bağınızı asla koparmayın. Bir büyüğünüz olarak sizlere tavsiyem, yaptığınız her işte en iyiyi hedeflemeniz, en iyiye ulaşmak için çalışmanız, mücadele etmeniz, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır."