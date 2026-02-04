Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor

04.02.2026 17:50  Güncelleme: 18:12
Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasındaki gerilime değinen Erdoğan, "İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor. Sorunlar diplomasi ile çözülmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN'DAN MISIR'A RESMİ ZİYARET

Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülke milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Erdoğan baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katıldı. Sisi ve Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Sisi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bölgemiz çok kritik, çalkantılı. Bu nedenle işbirliği yapmamız gerekiyor. Güvene ve istikrara ihtiyacımız var. Hiç kimsenin iç işlerine karışmadan.

SİSİ: ERDOĞAN DİPLOMATİK ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR

Filistin'de sükunet sağlanmalı. BM kararları uygulanmalı iki devletli çözüm çerçevesinde. Filistin'de kutsal yerler var, hepsinin korunması gerekiyor. Sudan'ı da ele aldık. İnsani yardım sağlanması önemli. Sayın Erdoğan diplomatik çabalarını sürdürüyor. Sudan'ın birliği çok önemli.

"ERDOĞAN MISIR'IN EN AZİZ MİSAFİRİDİR"

Somali de bölünmemeli. Libya'da da istikrar sağlanmalı. Suriye'yi de görüştük. Suriye'nin birliğini destekliyoruz. Bir sonraki toplantımızı Ankara'da yapmak isteriz. Erdoğan Mısır'ın en aziz misafiridir. Barışın kalkınmanın bölgede egemen olmasını temenni ediyorum."

Sisi'nin ardından sözü alan Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Bin yıllık ortak kardeşliğimizden hep beraber faydalanmak isteriz. İlişkilerimiz her alanda daha ileri taşınıyor, çok memnunuz. Ortak vizyon sahibiyiz. Son 16 ayda 2 kere Mısır'ı ziyaret ettim. İlişkilerimizi pekiştiriyoruz. Hedefimiz 15 milyar dolar ticaret hacmi. Gelişen ilişkilerimiz turizme de yansıdı.

ERDOĞAN: LİBYA'DA KALICI İSTİKRAR MISIR'LA ORTAK HEDEFİMİZ

Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Deniz güvenliği konusunda iş birliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Mısır'a, Gazze'ye gönderilen yardımlarda gösterdikleri iş birliği için teşekkür ederim. Bugün bölgesel konulara da değindik. Libya'da kalıcı istikrar Mısır'la ortak hedefimiz. Sudan'da önce ateşkesin sağlanmasını, sonra sürdürülebilir barışı temenni ederiz. Somaliland'in İsrail tarafından tanınma kararını kabul etmiyoruz.

"SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLANMIŞ SURİYE'NİN EN BÜYÜK KAZANANI TÜM BÖLGEMİZ OLACAK"

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır. Biz Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz ve bu desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz.

"İRAN'A DIŞ MÜDAHALELER BÖLGE İÇİN RİSK"

Komşumuz İran'la ilgili olarak özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz.

İran'la nükleer dosya dâhil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir. Bu düşüncelerle, misafirperverliği için değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'ye ve Mısırlı yetkililere bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konsey toplantısında aldığımız kararların, ülkelerimiz başta olmak üzere bölgemizin barış, refah ve istikrarına katkı sunmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla."

24 saat son dakika haber yayını
