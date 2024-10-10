Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli maddesi arasında yer aldı. Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel konuların ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Bu tarihi beşeri ve kültürel temel üzerine 2021 yılında inşa ettiğimiz stratejik ortaklığımızı bugünkü istişarelerimizle daha da derinleştirdik. Geçtiğimiz şubat ayında Ankara'da düzenlediğimiz ilk konsey toplantımızda belirlediğimiz iş birliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca imzaladığımız ortak bildiriyle Konseyimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlığımızı vurguladık. Tarım, Yükseköğretim ile Halkla İlişkiler ve İletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşmayla iş birliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerin iki ülke halklarının refahını artıracak adımlar olduğunu belirterek, "Bu çerçevede ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek adımlarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü iş birliğimizi de 2021 yılında rekor sürede inşa ettiğimiz Pier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz. Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz. Sayın Rama ile başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele aldık. Bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz" dedi.

Orta Doğu'da devam eden ve tırmanan mevcut durum hakkında konuşan Erdoğan, "Küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail zalimliğini görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerinde düşen görevi yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum. Sayın Rama ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın desteği ile Türk halkının Arnavutluk'taki Müslüman kardeşlerine hediyesi olan Namazgah Camii'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Balkanların en büyük camisi olan bu güzide eser İslam'ın yüce değerleri olan barış ve birlik duygusunun yeşereceği bir ibadethane olacaktır" ifadelerini kullandı.