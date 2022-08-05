Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı. 17 gün sonra tekrar bir araya gelen iki lider ülkeler, tahıl sevkiyatı anlaşmasının yanı sırada iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgelerinde gelişmeleri ele alacak.
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5.08.2022 16:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı - Son Dakika