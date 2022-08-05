Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı - Son Dakika
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Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı

05.08.2022 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı. 17 gün sonra tekrar bir araya gelen iki lider ülkeler, tahıl sevkiyatı anlaşmasının yanı sırada iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgelerinde gelişmeleri ele alacak.

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