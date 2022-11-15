Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak

15.11.2022 11:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, Endonezya'nın başkenti Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde 3 önemli konu masaya yatırılacak. Bunlar ABD'nin terörle ilişkisi ve İstiklal'deki bombalı saldırı, Ukrayna'daki savaş ve iki ülke arasında krize dönüşen F-16 süreci olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını sürdürüyor. Bali'deki Apurva Kempinski'de yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin birinci oturumu öncesinde Erdoğan, liderlerle ayaküstü görüştü. Erdoğan, karşılama töreninin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ayrı ayrı sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak

BIDEN'LA KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarının ardından ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde birbirinden önemli konular bulunuyor. CNN Türk'ten Dicle Canova liderlerin görüşmesini aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Üç önemli başlık var. İlk konu terör meselesi. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki saldırı ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz' demişti. ABD'nin teröre desteğinden vazgeçilmesi isteniyor. İkinci konu olarak Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ele alınacak. Dünya daha büyük bir savaşa sürüklenmesin isteniyor. Burada tahıl koridoru anlaşması da önemli tabii. Putin feshettiği anlaşmaya tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girmesiyle dönmüştü. Konu iki liderin görüşmesinde değerlendirilecek. Son olarak ABD- Türkiye ilişkileri ve F-16 süreci de görüşülecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

MELONİ İLE İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de konuşan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de seçilmesinin ardından ilk kez görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak
YORUMLAR
500
Çin Devlet Başkanı Xi: 'Çin ve ABD'nin başarıları birbirleri için tehdit değil, fırsattır' Çin Devlet Başkanı Xi: 'Çin ve ABD'nin başarıları birbirleri için tehdit değil, fırsattır' Biden ve Xi'den ilk yüz yüze görüşme Biden ve Xi'den ilk yüz yüze görüşme

Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var
12:01 Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu
11:54 Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı
11:33 Sosyal medyada onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak
11:25 Bahçeli, Taksim saldırısı iddiaları hakkında konuştu: Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zaman
11:17 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var
11:03 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 MHP lideri Bahçeli'den HDP'ye yaylım ateşi! Taksim'deki saldırıyla ilgili ne diyeceği merak konusuydu
10:07 Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 12:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement