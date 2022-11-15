Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını sürdürüyor. Bali'deki Apurva Kempinski'de yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin birinci oturumu öncesinde Erdoğan, liderlerle ayaküstü görüştü. Erdoğan, karşılama töreninin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ayrı ayrı sohbet etti.

BIDEN'LA KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarının ardından ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde birbirinden önemli konular bulunuyor. CNN Türk'ten Dicle Canova liderlerin görüşmesini aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Üç önemli başlık var. İlk konu terör meselesi. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki saldırı ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz' demişti. ABD'nin teröre desteğinden vazgeçilmesi isteniyor. İkinci konu olarak Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ele alınacak. Dünya daha büyük bir savaşa sürüklenmesin isteniyor. Burada tahıl koridoru anlaşması da önemli tabii. Putin feshettiği anlaşmaya tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girmesiyle dönmüştü. Konu iki liderin görüşmesinde değerlendirilecek. Son olarak ABD- Türkiye ilişkileri ve F-16 süreci de görüşülecek."

MELONİ İLE İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de konuşan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de seçilmesinin ardından ilk kez görüştü.