Erdoğan'ın "Vururuz" sözleri ülke gündemine oturdu! Yunan basını yaşanan paniği manşete taşıdı - Son Dakika
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Erdoğan'ın "Vururuz" sözleri ülke gündemine oturdu! Yunan basını yaşanan paniği manşete taşıdı

12.12.2022 09:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle buluşmasında söylediği "Yunanistan rahat durmazsa vururuz" sözleri ülkede gündem oldu. Yunan gazeteleri, yaşanan paniği manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldiği etkinlikte Yunanistan'a yönelik de sert ifadeler kullandı. Erdoğan, füze çalışmalarına işaret ederek, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." dedi. Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Atina'nın tehdit edildiği kaydedildi.

"FÜZELER ATİNA'YI VURACAK"

Ta Nea gazetesi, gelişmeyi, "Erdoğan: Füzelerimiz Atina'yı vuracak" başlığıyla aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Türkiye'nin füzelerinden korktuğunu vurguladığı belirtildi.

"ATİNA'YI FÜZE İLE TEHDİT ETTİ"

ERT televizyonu, "Erdoğan, Atina'yı füze saldırısıyla tehdit etti" diye yazdı. Konuya ilişkin haberde, "Erdoğan, 'Adaları silahlandırmak için Amerika'dan (silah) almaya kalkarsanız Türkiye buna seyirci kalmaz.' diye konuştu." denildi.

RİZE'DEKİ TEST ATIŞI HATIRLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunularak, "Yunanistan Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse Ankara boş durmayacak. Artık roketlerimizi yapmaya başladık. Doğal olarak bu üretim Yunanlıları korkutuyor. 'Tayfun' deyince Yunanlılar Atina'yı vuracağından korkuyor. Tabii ki vuracak." ifadeleri aktarıldı. Aynı haberde, söz konusu füzenin ekim ayında Rize'den fırlatıldığına dair test atışı hatırlatıldı.

KATHİMERİNİ: YUNANLILAR SAKİNLEŞMEZSE ATİNA'YI VURACAK

"Erdoğan: Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığını kullanan Kathimerini, Türkiye'nin balistik füze denemesinin Atina'yı endişelendirdiğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini aktardı.

Ayrıca Erdoğan'ın, "Yunanistan'ın son dönemdeki tutumunu kabul edemeyiz. Bu saldırgan ve düşmanca tavır içinde pasif ve sessiz kalamayız." ifadelerine yer verildi.

"TÜRK FÜZESİ TAYFUN ATİNA'YI VURACAK"

Ethnos, verilen mesajı, "Erdoğan'dan yeni meydan okuma: Siz sakin kalmazsanız Türk füzesi Tayfun Atina'yı vuracak" şeklinde gördü. Türkiye'nin İHA, SİHA ve Akıncı ile savunma sanayiinde devrim yaptığına dair açıklamaya işaret edildi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a dikkat çeken mesaj: Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a dikkat çeken mesaj: Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak MSB: 'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı' MSB: 'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı'

Yunanistan, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın 'Vururuz' sözleri ülke gündemine oturdu! Yunan basını yaşanan paniği manşete taşıdı - Son Dakika


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