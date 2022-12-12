Erdoğan'ın "Vururuz" sözleri ülke gündemine oturdu! Yunan basını yaşanan paniği manşete taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldiği etkinlikte Yunanistan'a yönelik de sert ifadeler kullandı. Erdoğan, füze çalışmalarına işaret ederek, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." dedi. Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Atina'nın tehdit edildiği kaydedildi.
Ta Nea gazetesi, gelişmeyi, "Erdoğan: Füzelerimiz Atina'yı vuracak" başlığıyla aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Türkiye'nin füzelerinden korktuğunu vurguladığı belirtildi.
ERT televizyonu, "Erdoğan, Atina'yı füze saldırısıyla tehdit etti" diye yazdı. Konuya ilişkin haberde, "Erdoğan, 'Adaları silahlandırmak için Amerika'dan (silah) almaya kalkarsanız Türkiye buna seyirci kalmaz.' diye konuştu." denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunularak, "Yunanistan Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse Ankara boş durmayacak. Artık roketlerimizi yapmaya başladık. Doğal olarak bu üretim Yunanlıları korkutuyor. 'Tayfun' deyince Yunanlılar Atina'yı vuracağından korkuyor. Tabii ki vuracak." ifadeleri aktarıldı. Aynı haberde, söz konusu füzenin ekim ayında Rize'den fırlatıldığına dair test atışı hatırlatıldı.
"Erdoğan: Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığını kullanan Kathimerini, Türkiye'nin balistik füze denemesinin Atina'yı endişelendirdiğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini aktardı.
Ayrıca Erdoğan'ın, "Yunanistan'ın son dönemdeki tutumunu kabul edemeyiz. Bu saldırgan ve düşmanca tavır içinde pasif ve sessiz kalamayız." ifadelerine yer verildi.
Ethnos, verilen mesajı, "Erdoğan'dan yeni meydan okuma: Siz sakin kalmazsanız Türk füzesi Tayfun Atina'yı vuracak" şeklinde gördü. Türkiye'nin İHA, SİHA ve Akıncı ile savunma sanayiinde devrim yaptığına dair açıklamaya işaret edildi.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan'ın 'Vururuz' sözleri ülke gündemine oturdu! Yunan basını yaşanan paniği manşete taşıdı - Son Dakika