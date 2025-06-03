Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türk Kızılay\'ın Kurban Kampanyasına Destek Verdi

TÜRK Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan destek geldi.

Türk Kızılay, bu yıl da 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı geleneksel vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında; Türkiye'de, Gazze - Filistin'de ve yurt dışında 22 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı. Geçtiğimiz günlerde kampanyaya destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de kurban vekaletlerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamıştı.

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi 13 bin 250 TL, yurt dışı içinse 5 bin 250 TL olarak belirlendi.

Hayırseverler, Kızılay'a kurban vekaleti bağışında bulunmak üzere resmi internet sitesi kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/Havale, yurt içinde 168/ yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine ulaşabilir. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor.