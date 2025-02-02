Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Halkının Sürülmesine Karşıyız

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için bugün Katar'a gitti. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye ve Katar'ın stratejik ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Bu ilişki, bölgenin barışına, güvenliğine ve refahına büyük katkı sağlıyor. Suriye'nin acil ihtiyaçları için yapılması gerekenleri konuştuk. Suriye'nin çözüm bekleyen sorunlarına uluslararası çözüm şart" diye konuştu.

Terörün, Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Fidan, "Yeni yönetimin PKK/ YPG'ye yönelik adımlarını yakından izliyoruz. Gazze'deki ateşkesin devam etmesi gerekiyor. İsrail'in Gazze'ye yardımları ulaştırmasını engelleyici tavırlardan uzaklaştırılması gerekiyor. Uluslararası toplum üzerine düşen görevi yapmalı. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" ifadelerini kullandı.

BAKAN AL SANİ: FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINDA KALMALARI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Türk mevkidaşı Fidan'la özellikle Filistin toprakları ve Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri görüştüklerini kaydeden Al Sani, "Görüşmelerde Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerekliliğini vurguladık" dedi.

Al Sani ayrıca Suriye'ye destek verilmesi gerektiği konusunda Dışişleri Bakanı Fidan ile hemfikir olduklarını bildirerek, görüşmede Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ele aldıklarını ifade etti.