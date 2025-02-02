Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Halkının Sürülmesine Karşıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Halkının Sürülmesine Karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Halkının Sürülmesine Karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da yaptığı açıklamada, Filistin halkının Gazze'den sürülmesine ve başka ülkelere gönderilmesine karşı olduklarını belirtti. Ayrıca, Suriye'nin çözüm bekleyen sorunlarına uluslararası bir çözüm gerektiğini vurguladı.

02.02.2025 15:08  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için bugün Katar'a gitti. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye ve Katar'ın stratejik ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Bu ilişki, bölgenin barışına, güvenliğine ve refahına büyük katkı sağlıyor. Suriye'nin acil ihtiyaçları için yapılması gerekenleri konuştuk. Suriye'nin çözüm bekleyen sorunlarına uluslararası çözüm şart" diye konuştu.

Terörün, Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Fidan, "Yeni yönetimin PKK/ YPG'ye yönelik adımlarını yakından izliyoruz. Gazze'deki ateşkesin devam etmesi gerekiyor. İsrail'in Gazze'ye yardımları ulaştırmasını engelleyici tavırlardan uzaklaştırılması gerekiyor. Uluslararası toplum üzerine düşen görevi yapmalı. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" ifadelerini kullandı.

BAKAN AL SANİ: FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINDA KALMALARI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Türk mevkidaşı Fidan'la özellikle Filistin toprakları ve Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri görüştüklerini kaydeden Al Sani, "Görüşmelerde Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerekliliğini vurguladık" dedi.

Al Sani ayrıca Suriye'ye destek verilmesi gerektiği konusunda Dışişleri Bakanı Fidan ile hemfikir olduklarını bildirerek, görüşmede Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ele aldıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Filistin, Politika, Suriye, Dünya, Gazze, Katar, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Halkının Sürülmesine Karşıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 16:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin Halkının Sürülmesine Karşıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.