Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye\'de tarihin doğru tarafında yer aldık

Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tarihi ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirleyecek." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN ŞAM'DA

Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkent Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı. Fidan ve Şara, tarihi görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.





Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün Şam'da bulunmaktan memnunum. 61 yıllık Baas rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum. Size Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. 14 yılı boyunca sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Bugün Türkiye olarak haklı olanın yanında durmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam'dayım çünkü en zor gününüzde yanınızda olduğumuz gibi bugün de yanınızdayız.

FİDAN: TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANIMIZ YANINIZDA OLACAK

Türkiye ve Cumhurbaşkanımız yanınızda olacaktır. Bu zafer sizindir, başka kimsenin değildir. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması mümkündür. Suriye halkının ülkelerine dönmesi mümkündür. Geçiş döneminin güzel bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik görüşmede. Güvenlik ve hukukun üstünlüğü öncelik içerisindedir.Herkesin barış içinde yaşadığı Suriye'nin kurulması yeni Suriye'nin en önemli başarısı olacaktır. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden inşası yönünde tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. TİKA ve özel şirketlerimizle somut şeylerde adım atmaya hazırız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"PKK/YPG'NİN SURİYE'DE KESİNLİKLE YERİ YOKTUR"

Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK terör örgütünün Suriye'de kesinlikle yer yoktur. PKK/ YPG terör örgütü Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır. 14 yıl boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalefet güçlerinin Halep'i terk ettiği günü de unutamam. Bazı ülkelerin sizleri terk edip gittiği günü de unutamam. Yaşadıklarınız yeni dönemde size güç vermelidir."

SORU- CEVAP

Uluslararası topluma ne mesaj vermek istersiniz?

Şara: Esad gitti, yaptırımlar kalkmalı

Bakan Fidan: Bugün sabah Şam'a gelirken, Türkiye sınırından kara yoluyla girdik, bütün şehirleri gördük. Benim 14 sene önce bıraktığım Suriye gitmiş, yerine savaşla tahrip edilmiş bir ülke gelmiş. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Göçmenlerin dönebilmesi için altyapının ayağa kaldırılması gerekiyor. Yeni yönetimde bu konuda güçlü bir irade ve azim gördüm. Bunun uluslararası topluluk tarafından da desteklenmesi gerekiyor.

Türkiye ile birçok konuda aynı fikirde olduğunuzu söylediniz. Türkiye'nin geçiş dönemiyle ilgili desteği mümkün mü?

Şara: Türkiye'nin tutumunu sordunuz bunu Bakan Fidan kendisi açıklasın.





Bakan Fidan: Kurumların ayağa kaldırılmasında birlikte çalışmaya hazırız. Yeni sistemin kuruluş ve geçiş süreciyle ilgili çok net fikirlere sahip olduğunu gördüm. Süreç içerisinde kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için bir desteğe ihtiyacı olmasında durumda bu desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda güçlü bir iradesi var.

PKK/YPG Suriye topraklarının üçte birini işgal etmekte, Suriye halkının malını çalmakta. Uluslararası topluma sunduğu gardiyanlık hizmeti sonucu uluslararası toplum da buna göz yumuyor. Yeni Suriye'de daha fazla kaos, kan olmadan YPG'nin de önümüzde süreçte Suriye'nin bütünlüğünü tehdit etmediği bir noktaya gelmesi gerekiyor.

Bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Silahların bırakılması yönüne bir anlaşmaya vardınız mı?

Ahmed eş Şara: Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir.

Ahmed Eş Şara





Yeni ABD yönetimi Trump ile birlikte YPG/PKK probleminin çözüleceğine inanıyor musunuz?

Bakan Fidan: Bu Trump'ın ikinci dönemi olacak. Sayın Trump net ve sadece Amerika'nın çıkarlarını esas alıyor. DEAŞ tutukluları konuları çözülürse ABD'ye ihtiyaç yok. Fakat Amerikan sistemi sadece ABD değil başka ülkelerin çıkarlarını da gözetiyor. Sayın Trump buradaki matematiği görüyor. Yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna yaklaşacağını düşünüyorum.

Suriye'de yaşayan azınlıklar ya da tedirgin olanlar için ne demek istersiniz?

Ahmed eş Şara: Devrim hiçbir zaman azınlıklara yönelik olmadı. Rejim toplum içerisinde ayrışmaya sebep oldu. Biz şu an azınlıkları korkuyoruz, onlara zarar gelmemesine özen gösteriyoruz. Suriye halkına layık bir yönetim oluşturacağız.