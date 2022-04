Donbas'ta savaşan Ukrayna güçleri kaygılı: 'Ruslar ne zaman duracak bilmiyoruz' - Son Dakika

Ukrayna güçleri 2014'ten bu yana ülkenin doğusundaki Donbas'ta Rusya destekli ayrılıkçılarla çatışıyor. Çatışmalar şimdi tam anlamıyla bir savaşa dönüştü.

Teğmen Denys Gordeev savaşmaya alışık ancak bu şekilde değil. "Çok daha zorlaştı. Her gün bombalamalar ve roket saldırıları oluyor. Her zaman, her saat" diyor. Son sekiz yılını Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışarak geçiren teğmen şimdi Rusya ordusuyla karşı karşıya.

Üç hafta önce Kiev'den geri çekilen Rusya kuvvetleri, Donbas bölgesini alma hedefiyle tekrar Ukrayna'nın doğusuna odaklandı. Birliklerinin birçoğunu doğuya konuşlandırdı. Batılı yetkililer, Rusya'nın şu an bölgede her birinde 800 kadar asker bulunan yaklaşık 76 taburunun olduğunu düşünüyor.

Ayrıca daha önceki hatalarından ders çıkararak şimdi birlikler halinde daha az cephede savaştıkları görülüyor.

Sonuç olarak Ukrayna birlikleri Donbas'ta 480 kilometrelik sınırda onlarla başa çıkmaya çalışıyor. Halihazırda Rusya'ya toprak kaybedildi ve bu devam edecek gibi görünüyor. Rusya kuvvetleri Ukrayna savunmasındaki zayıf noktaları bulmak için yoklama taarruzu gerçekleştiriyor.

Şimdiye kadar kuzeydeki İzyum şehri ile doğuda Severedonetsk ve Popasna çevresinde toprak kazanıyorlar. Saldırılar farklı yönlerden geliyor ancak henüz büyük bir Rus ilerleyişi görülmedi.

Teğmen Denys Gordeev etkileri gördüklerini söylüyor. Ziyaretimizden önce bir askerleri hayatını kaybetmiş, birliklerinden beş kişi de yaralanmıştı. Bu, Ukrayna güçlerinin her gün karşılaştıkları saldırılardan sadece bir tanesi. Yakındaki bir cephe hastanesini ziyaret etmek istedik ancak bize çok yoğun olduklarını söylediler.

Şimdiye kadar işgal ordusu Ukrayna savunmasını bastırmak için daha çok roket ve ağır top kullanıyor. Bazı askeri analistler bölgede büyük bir saldırı bekliyor.

Teğmen Denys Gordeev ve birliğinin de dahil olduğu Ukrayna güçleri göreve devam etmekle birlikte, Batılı uzmanlara göre şimdiden üçte bir oranında azaldılar. Ayrıca Ukrayna'nın muhtemelen Rusların savaşırken zorlanacağı kilit şehirleri korumak için bazı toprakları bırakacağı düşünülüyor.

Çatışmaların sakinleştiği bir zamanda Teğmen Gordeev'in savaş bölgesini ziyaret etmeme izin verildi. Burada, ibadet için kutsal bir alan oluşturmuşlar. Zafer için dua ediyorlar. Ancak burası huzurlu bir yer değil. Hala top seslerini duyabiliyorsunuz.

Kısa bir yürüyüşte bana havan topu ve keskin nişancı atışları devamlı bir tehdit olarak göründü. En yakın yerde, Rusya kuvvetleriyle aralarında yalnızca 600 metre mesafe var.

Ukrayna ordusuna girmeden önce avukat olan Gordeev, "Ruslar, Ukrayna topraklarına geliyor, geliyor ve geliyor. Ne zaman duracaklar bilmiyoruz" diyor. Bir gün eski hayatına dönebilmeyi umuyor ancak şu an sadece zafere odaklanmış durumda.

Siperin düşmandan uzak bölgelerinde daha rahat bir ruh hali var. Ancak askerlerin yorgun yüz ifadesi bir önceki çatışmanın stresini gösteriyor.

Bize kullandıkları silahları gösterdiler. Hala dünyanın bazı yerlerindeki çatışmalarda kullanılan DŞK Sovyet yapımı ağır makineli tüfek ve roket güdümlü el bombası çeşitleri var. Daha çok eski Sovyet dönemi takımları bulunuyor ama gururla İngiliz yapımı tanksavar füzeleri de gösteriyorlar.

Teğmen Gordeev'in askerlerinden biri füzelerin kullanımı konusunda savaş başlamadan önce İngiliz askerleri tarafından eğitilmişti. Söylediklerine göre bunu Rus tanklarını etkisiz hale getirmek için kullanıyorlar.

"Bu silahlara ihtiyacımız var" diyor Gordeev ısrarla. Yine de askerlerinin morallerinin yüksek olduğunu ekliyor, onların ülkeleri için savaştıklarını belirterek.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs'taki Zafer Günü'ne kadar, zafer olarak adlandırabileceği bir başarıya ihtiyaç duyuyor ve bunu istiyor. Ukrayna'nın zamanı var ama eğer Batı'dan silah gelmeye devam ederse ve Rus saldırısına direnebilirse.