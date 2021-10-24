Dükkanın kamerasında yansıyan ilginç detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu

İngiltere'nin batısındaki Hanwell'deki bir dükkana geçtiğimiz günlerde hırsız girdi. Hırsızlar, dükkandaki borulara da zarar verdikten sonra kaçtı. Dükkanın sahibi Nickson Masih bölgedeki hırsızlık vakalarından nasibini alanlardan biri oldu. Tüm birikimini yatırarak dükkanı açan Masih, ertesi gün iş yerine gittiğinde büyük bir yıkım yaşadı.

TÜM MALZEMELER SULAR SALTINDA KALDI

Masih'e ait marketteki tüm malzemeler sular altında kalmıştı. İş yeri sahibi, daha sigorta yaptırmadığını ve bu zararın altından kalkmasının imkansız olduğunu dile getirdi. Olayın ardından kamera kayıtlarını izleyen adam, gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdi.

"ÖNÜNDE DURUP DÜKKANIMI KORUDU"

Masih, güvenlik kayıtlarındaki beyaz parlak ışığın bir melek olduğunu iddia ederek, "Evet, o kesinlikle bir melekti. Benim dükkanımın bu halde olduğunu görünce geldi ve dükkanımı korumaya başladı. O geldikten sonra hırsızlar gitti" dedi.

"GÖRDÜĞÜMDE NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Açıklamalarına devam eden Masih, "İşe geldiğimde görüntüleri izledikten sonra neye uğradığımı şaşırdım. 15 dakika kendime gelemedim. 4 yıl boyunca topladığım parayı bu dükkana yatırmıştım, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerden sonra meleklerle ilgili tartışmalar başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntüdekinin sadece bir ışık hüzmesi olduğunu savunurken, bazıları da gerçekten bir melek olduğunu söylüyor.