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Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı

26.10.2021 15:01
Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in "Rust" (Pas) filminin çekimleri sırasında, tabancayı kılıfından çıkarıp kameraya doğrulttuktan sonra silahın patladığı ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı ortaya çıktı.

Ünlü aktör Alec Baldwin'in "Rust" (Pas) filminin çekimleri sırasında, tabancayı kılıfından çıkarıp kameraya doğrulttuktan sonra silahın patladığı ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı ortaya çıktı.

Perşembe günü gerçekleşen olayda yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

Souza'nın ve kameraman Reid Russell'ın mahkeme kayıtlarında yer alan yeminli ifadeleri, olayın nasıl gerçekleştiğine dair yeni bilgileri ortaya koydu.

Mahkeme kayıtlarına göre Baldwin'e silahı bir yönetmen yardımcısı "güvenli olduğunu söyleyerek" verdi.

İfadelere göre, vurulduklarında Souza, Hutchins'in arkasında duruyordu.

Mahkeme kaydında, "Joel, Alec'i bir kilise dekorunda bir sıraya oturttuklarını ve belinden silahı çekerek doğrultma pratiği yaptığını söyledi" ifadeleri yer aldı:

"Joel, bir kırbaç ve ardından yüksek bir patlama sesi duyduğunda (Hutchins)'in omzunun üzerinden baktığını söyledi."

Belgelere göre, 42 yaşındaki Hutchins göğsünden vuruldu.

Souza'nın ifadesine göre, Hutchins daha sonra belini tuttu, geriye doğru sendelemeye başladı ve yardımla yere oturtuldu.

Russell ifadesinde, Hutchins'in daha sonra bacaklarını hissetmediğini söylediğini aktardı. Olay sırasında Russell, Hutchins'in yanında duruyordu.

Baldwin'in sette ateşli silahlar konusunda nasıl tutum aldığı sorulduğunda Russell, aktörün çok dikkatli olduğunu söyledi ve silah ateşlenirken yanında bir çocuk oyuncunun olmadığından emin olduğu bir örneği verdi.

Cuma günü yetkililer, yönetmen yardımcısı Dave Halls'un, silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde "soğuk silah" diye bağırarak silahı Baldwin'e teslim ettiğini bildirmişti.

Bu arada, filmin baş elektrikçisi Serge Svetnoy, Pazar günü Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Hutchins'i ölürken kollarında tuttuğunu ve ölümünden "ihmalin ve profesyonelce davranmamanın" sorumlu olduğunu söyledi.

Pazar günü, Halls ile başka bir projede çalışan bir ekip üyesi, 2019'da onun güvenli çalışma koşullarını sağlamadığına dair endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Kamera arkası ekipten beş kişinin, trajedi yaşanmadan birkaç saat önce "kötü çalışma koşullarını protesto etmek için" seti terk ettiği bildirilmişti.

Souza ve Russell bu bilgiyi doğruladı.

Mahkeme kayıtlarına göre Russell, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili yapım ekibiyle sorunlar yaşadığını belirtti ve seti terk eden kişi sayısını 6 olarak verdi.

Santa Fe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olarak resmi soruşturma yürütürken, yapım şirketi de kendi iç soruşturmasını yürütüyor.

Yapımcıların çekimleri "en azından soruşturmalar tamamlanana kadar" durdurduğu bildirildi.

Cumartesi günü Hutchins'in anısına yapılan törende eşi Matthew Hutchins, eşinin ölümünü "büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Matthew Hutchins, ayrıca 9 yaşındaki oğulları ile fotoğraflarını yayımladı.

Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin de Instagram paylaşımında "Kalbim Halyna ile" dedi.

Hilaria Baldwin, "Böyle trajik bir olayın şokunu ve acısını ifade etmek imkansız" ifadelerini kullandı.

Filmin diğer başrol oyuncusu Jensen Ackles da taziye mesajı yayımladı.

"Nereden başlayacağımdan bile emin değilim" diyen yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, hepimizin hâlâ sindirmeye çalıştığı çok büyük bir trajedi oldu. Bunun ne kadar büyük bir kayıp olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Onu tanıyan ve ona hayranlık duyan hepimiz onu inanılmaz derecede özleyeceğiz."

Twitter hesabından açıklama yapan Alec Baldwin şunları kaydetmişti:

"Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum.

"Eşi ile de konuştum. Ona ve aileye desteğimin yanlarında olduğunu söyledim. Eşi, oğulları ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes için büyük üzüntü yaşıyorum."

Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı
Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı
Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Alec Baldwin'in film setindeki kaza sırasında silahını kameraya doğrulttuğu ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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