El Mencho'nun Ölümü ve Sonrası

23.02.2026 15:01
Meksika'daki kartel lideri El Mencho, öldürülmesiyle ülkede şiddet dalgası yarattı.

Meksika'daki organize suç tarihinde bu kadar uzun süreli bir etki yaratan isim çok az.

Nemesio Oseguera Cervantes, daha yaygın bilinen ismiyle "El Mencho" da bunlardan biriydi.

Ülkenin batısındaki Michoacan eyaleti kırsalında mütevazı bir aileden gelen El Mencho'nun Meksika'daki en çok korkulan ve tehlikeli kartellerden birinin, Jalisco Yeni KuşakKarteli'nin (CJNG) başına geçmesi baş döndürücü olmuştu.

Bunu da saldırganlık, hırs, gaddarlık ve acımasızlığıyla başardı.

Öldürülmesi hem Meksika'da hem de ABD'de bir zafer olarak görüldü.

Meksika makamları ve ABD, öldürülmesinde Amerikan istihbaratının da rol oynadığını söyledi. Bu da operasyonun her iki ülkenin de faydalanabileceği bir sınır ötesi işbirliği havası verdi.

Meksika ordusu bir kartel liderini denklem dışı bıraktı ve böylece en azından teoride ve belki de bir süreliğine yönettiği organize suç örgütünü zayıflattı.

Yollarda kontrol noktaları kuruldu ve şiddet Büyük Okyanus kıyısındaki Guerrero'dan kuzeydoğudaki Tamaulipas'a dek sekiz farklı eyaletteki sokaklara taştı.

Başkent Mexico City ve etrafındaki Mexico eyaletinde bile yedi olay yaşandı.

En kötü şiddet olayları ise Jalisco eyaletindeydi.

Maskeli ve silahlı adamlar, bu yılki Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden biri olan eyaletin başkenti Guadalajara'da dükkanları kundakladı.

Turistik sahil kenti Puerto Vallarta'da turistler ve yerel halk, şiddet dalgası geçene dek evlerine ve otellerine sığındı.

Şiddet El Mencho'nun adamlarının sadakat gösterisiydi. Aynı zamanda liderlerini öldüren makamlara karşı duydukları öfkeyi sergiliyordu .

Ancak yollardaki kontrol noktaları ve araçların ateşe verilmesinin bir gösteriden daha fazlası olup olmadığı ve şiddetin artıp artmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bu tür ulusal sınırları aşan suç örgütlerinde, Oseguera kadar nüfuzlu bir lider olsa bile, kaçınılmaz olarak yerini alabilecek üç ya da dört iyi konumlanmış yardımcı söz konusu oluyor.

Fakat El Mencho, örgütün yükselişinde hiç şüphesiz büyük bir rol oynadı.

1980'li yıllarda ABD'ye kaçak göçmen olarak gittiğinde, halihazırda memleketinde esrar yetiştirerek suça bulaşmış bir isimdi.

California eyaletindeki narkotik suçlar dünyasına daha derinlemesine girdikçe ABD'de birkaç kez tutuklandı ve en nihayetinde birkaç yıl hapis cezası da aldı.

Oseguera , 30 yaşındayken Meksika'ya sınır dışı edildikten sonra, tam anlamıyla kartel faaliyetleriyle meşgul olmaya başladı.

Memleketi Michoacan eyaletinde bulunan Milenio Karteli adına çalıştı. Hesapçı ve zalim bir patron şöhretiyle adını da büyüttü.

Kartel parçalandığında iyi bir konumdaydı ve kalıntılarından El Mencho'nun liderliğini yaptığı CJNG ortaya çıktı.

Bölgesel genişleme ve karteli yeni ve kârlı yasadışı faaliyetlere yönlendirme becerisinin birleşimi sayesinde, örgütü bugünkü haline getirdi.

Tartışmasız Meksika'daki en baskın suç örgütü oldu.

Liderliği ve karteli, Joaquin "El Chapo" Guzman'ın ABD'ye sınır dışı edilmesinden sonra Sinaola Karteli'nin çökmesinden büyük fayda sağladı. Sinaola'da karşıt gruplar arasındaki çatışmalar, en nihayetinde karteli çökertti.

Yeni Kuşak Karteli, El Chapo'nun oğullarının düşüşünden sonra, fentanil ticaretinin önemli bir kısmını ele geçirmek adına iyi bir konumdaydı.

El Chapo'nun oğlu Joaquin Guzman Lopez, ABD makamlarına teslim olduğunda kendisiyle birlikte en büyük rakibi İsmail "El Mayo" Zamabada'nın da sonunu getirdi.

El Mencho, Sinaloa'daki güç boşluğundan ve bir dizi dramatik olaydan net bir fayda sağladı. Fakat Meksika uyuşturucu dünyasında sıklıkla olduğu gibi, bu tacı uzun süre takamadı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum hükümeti, ülkenin en çok aranan adamlarından birinin ortadan kaldırılmasını bir zafer olarak gösterecek ve bu Washington'da da yankı bulacak.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan harakete geçmesini talep ettiği göçten sonraki başlıca konu fentanil kaçakçılığı alanında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Aynı zamanda ABD istihbaratının da dahil olduğu düşünüldüğünde, Sheinbaum yönetiminin aynı hedeflere ulaşmak için Washington ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da sergiliyor.

Bunun, bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin ve Trump yönetiminin açıkça talep ettiği gibi, Meksika topraklarında insansız hava aracı saldırıları veya asker gönderilmesi şeklinde tek taraflı ABD askeri müdahalesiyle ilgili tartışmaları önlemek için yeterli olacağını umuyor.

Bu tür tartışmalar daha sonra yapılacak. Şu an için Meksikalılar El Mencho'nun ölümünü kabullenmeye çalışıyor ve yokluğunda kartel üyelerinin ülke genelindeki sokaklarda yangınlar çıkarmasını izliyorlar.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Dünya

