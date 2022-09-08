Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok

Geçtiğimiz nisan ayında giriştiği Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasından temmuzda çıkarak sosyal medya platformuyla mahkemelik olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın U dönüşünün 3. Dünya Savaşı'na gidildiği korkusundan kaynaklandığı iddia edildi.

"PUTİN'İN AÇIKLAMASINI BEKLEYELİM"

Sputnik Türkçe'nin Business Insider'dan aktardığı habere göre, Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir bankere 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda, acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemeleri gerektiğini söyledi.

Putin, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmalarının 77. yıldönümünde yaptığı konuşmada, 'Batı'nın Rusya'yı işgal hazırlıkları karşısında 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatarak tek doğru kararı verdiklerini' dile getirdi.

3. DÜNYA SAVAŞI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Twitter ile Musk arasında görülen davada bu mesajlaşmalar da gündeme geldi. 6 Eylül'deki duruşmada Twitter'ın avukatı, Tesla CEO'sunun gönderdiği mesajları okudu:

"Birkaç günlüğüne yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması gerçekten önemli. 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın bir anlamı yok."

TWITTER'IN AVUKATI: KİŞİSEL MALİ KAYGILAR NEDENİYLE GERİ ADIM ATTIĞI KANITLANDI

Twitter'ın avukatı, metinlerin Musk'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini ve kişisel mali kaygılar nedeniyle anlaşmadan geri adım attığını kanıtladığını söyledi.

MUSK'IN AVUKATI: TWITTER TEORİSİNİ KANITLAYACAK BİR KANIT BULABİLMİŞ DEĞİL

Tesla CEO'sunun avukatı ise mesajların mahkemeye bu bağlamda sunulmasının tamamen saçmalık olduğunu, tam mesajlaşma zinciri yayımlandığında bunun böyle olduğunun anlaşılacağını savunarak "Twitter, teorisini kanıtlayacak bir kanıt bulabilmiş değil. Twitter'ın gerçekte ne olduğuyla ilgili teorisinin gerçekte ne olup bittiğiyle ilgisi yok" dedi.

Tam metin zincirinin gelecek hafta mahkemeye sunulması bekleniyor.

SAHTE VE SPAM HESAPLAR

Musk, temmuzda Twitter'ı satın alma anlaşmasından çıkarken, sosyal medya şirketini sahte ve spam hesapların sayısını olduğundan az göstermekle suçlamıştı.

Platformu bot hesaplardan temizlemek ve tüm insan kullanıcıları doğrulamak, Musk'ın Twitter'ı etkin şekilde özel şirkete dönüştürdükten sonra uygulamaya söz verdiği değişiklikler arasındaydı.

DAVA EKİMDE

Twitter'ın satın alma anlaşmasına uymadığı için dava açtığı Musk, karşı davayla yanıt verdi. Dava kapsamında ekim başında 5 günlük maraton duruşma yapılacak.