Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.
El Durubi ve Emine Erdoğan görüşmede, Suriye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılabilecek ortak çalışmaları ele aldı.
El Durubi ve Emine Erdoğan daha sonra fuar alanını gezdi. Afrika Kültür Evi standını ziyaret eden El Durubi, stantta sergilenen ürünleri beğendiğini ifade etti.
Öte yandan, Görüşmenin ardındanEl Durubi, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel düzeyde imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.
Emine Erdoğan, Latife El Durubi'yi 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırlamıştı.
Son Dakika › Dünya › Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanının eşi Latife El Durubi ile fuar alanını ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?