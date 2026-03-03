En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Haberin Videosunu İzleyin
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
03.03.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmen için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden 168 kişi tır kasalarında son yolculuğunda uğurlandı.

ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE BİNLER AKIN ETTİ

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.

En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

ABD VE İSRAİL ALEYHİNE SLOGAN ATILDI

Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

153'Ü ÖĞRENCİ 168 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Eğitim, İsrail, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı - Son Dakika

Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?
İran’da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
İspanya bu iddiaları konuşuyor Ademola Lookman’a taciz suçlaması İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz
Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:54
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:37
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
13:16
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:36:09. #7.11#
SON DAKİKA: En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.