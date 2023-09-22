Ermenistan'da halk sokaklarda! "Paşinyan istifa" sloganları attılar

Azerbaycan'ın başlattığı 'terörle mücadele operasyonu' sonrası Karabağ'da sağlanan ateşkes, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestolara sebep oldu. Ermenistan hükümetini protesto eden göstericiler polisle çatıştı, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Binlerce gösterici ayrıca hükümeti Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere yeterince yardım etmemekle suçladı ve Azerbaycan'a çok fazla taviz verildiğini savundu.

BİBER GAZI KULLANILDI

Hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı ve polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

AZİL SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTEDİLER

Kalabalığa hitap eden muhalif siyasetçi Avetik Çalabyan, "Yetkililerimiz Artsakh'tan vazgeçti" dedi. Artsakh, Dağlık Karabağ'ın Ermenice adı. Çalabyan, "Düşman kapımızın eşiğinde. Ulusal politikayı değiştirmek için yetkilileri değiştirmeliyiz" derken, bir başka vekil de Paşinyan'la ilgili olarak parlamentoda azil sürecinin başlatılması çağrısı yaptı.

ONLARCA GÖZALTI VAR

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, "kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme, anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları yapma ve ateşli olmayan silah taşıma" suçlamasıyla en az 28 kişi gözaltına alındı.

İşte ülkedeki gösterilerden kareler;



