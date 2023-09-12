Fas'ta Deprem Öncesi Gizemli Işıklar Görüldü - Son Dakika

Fas'ta Deprem Öncesi Gizemli Işıklar Görüldü

Fas\'ta Deprem Öncesi Gizemli Işıklar Görüldü
Son Güncelleme: 12.09.2023 15:31

Fas'ta meydana gelen depremden kısa bir süre önce Marakeş şehri üzerinde gizemli ışıklar tespit edildi. Uzmanlar, bu ışıkların deprem ışıkları olan EQL ışıkları olabileceğini belirtti. Benzer ışıklar daha önce Türkiye, Suriye ve Meksika'daki depremler sırasında da görülmüştü. Ancak deprem öncesi ışıkların incelenmesi genellikle zor olmuştur. Jeologlar, bu raporların hangisinin EQL için sağlam kanılar oluşturduğu konusunda farklı düşünmektedirler. Fizikçiler ise EQL'nin bazı vakalarında elektrik yayılmasıyla ilişkilendirildiğini belirtmektedir.

Fas'ta yaklaşık 3000'den fazla insanın hayatını kaybettiği depremden dakikalar önce Marakeş, şehri üzerinde gizemli ışıklar görüldü.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ışıklar ile ilgili video hakkında konuşan uzmanlar, ışığın deprem ışıkları olan EQL ışıkları olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Benzer ışıklar, bu yıl Türkiye ve Suriye'yi sarsan büyük sarsıntılar sırasında ve 2017'de Meksika üzerindeki güçlü bir 7 büyüklüğündeki depremin ardından görüldüler.

Işıkları gösteren videolardan biri, yıkıcı deprem Cuma günü meydana geldiğinde Agadir şehrindeki bir evin gözetleme kamerası tarafından görüntülendi.

Videoda, ufukta garip bir mavi ışık parlaması görülebilir.

Ancak depremlerden önce gökyüzünde parlayan bu ışıkların incelenmesi, sarsıntıların tahmin edilemezliği nedeniyle genellikle zor olmuştur.

Daha önceki birçok durumda, depremlerle ilişkilendirilen levrek şimşek, ışık topları ve düzenli parlaklıklar bildirilmiştir, bu da olayın EQL olarak adlandırılmasına yol açmıştır.

Jeologlar ayrıca bu raporların hangisinin EQL için sağlam kanılar oluşturduğu konusunda farklı düşünmektedirler.

Ancak uzmanlar, bu raporlardan en azından bazılarının mantıklı bir şekilde EQL ile uyumlu olduğunu söylüyor, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları'na göre.

Fizikçiler, büyük depremlere yol açan bir fayın hemen yakınında görülen EQL'nin belirli bir sınıfı için bir hipoteze sahiptir.

EQL'nin bazı vakalarında, fenomenin sallanan elektrik hatlarından kaynaklanan elektrik yayılmasıyla ilişkilendirildiğini belirtiyorlar.

Japon jeolog Yutaka Yasui, 1973 yılında, 1965 ve 1967 yıllarında Matsushiro şehrine vuran bir dizi deprem sırasında gökyüzünde parlayan kızıla çalan ve mavi bulutların bazı fotoğraf kanıtlarını sunan ilk kişiydi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Fas'ta Deprem Öncesi Gizemli Işıklar Görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta Deprem Öncesi Gizemli Işıklar Görüldü - Son Dakika
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