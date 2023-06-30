Fransa'da Genç Sürücünün Öldürülmesine Tepki Gösteren Eylemciler Ülkeyi Kaosa Sürükledi

Nanterre kentinde Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren eylemciler Lille, Strazburg, Marsilya, Nanterre gibi farklı kentlerde sokağa indi. Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi. Ülke kaosa sürüklendiği saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti.

Macron çiftinin, böyle bir zamanda Elton John konserine gitmesi büyük tepki çekti.

RAID İSİMLİ ÖZEL POLİS TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı. Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi. Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

667 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Darmanin, ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

4 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Fransız basınındaki haberlere göre, olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

OLAYLARIN SIÇRADIĞI BRÜKSEL'DE 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi. Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti. Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı. Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.