Darbe sonrası alıkonulan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo serbest bırakıldı

Hayatını kaybedenlerin sayısı 28\'e çıktı, çok sayıda hayvan telef oldu

Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbe sonrasında konutunda alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun serbest bırakıldığı duyuruldu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, sağlık durumu göz önünde bulundurulan Bongo'nun artık "dilediği gibi hareket etmekte özgür" olduğunu bildirdi. CTRI, Bongo'nun isterse tedavi görmek için yurt dışına da çıkabileceğini kaydetti.

BM TEMSİLCİSİ ZİYARET ETTİ

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Bongo'nun serbest kalması için askeri yönetim ile görüşmelerde bulunmuştu. Bongo'nun, 2018'de felç geçirdiğinde uzun süre tedavi gördüğü Fas'a gidebileceği belirtiliyor. Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Orta Afrika Özel Temsilcisi Abdou Abarry de Bongo'yu konutunda ziyaret etti.