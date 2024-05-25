Gazze'de Ölenlerin Sayısı Yükselirken Kayıp Kişilerin Sayısı da Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Ölenlerin Sayısı Yükselirken Kayıp Kişilerin Sayısı da Artıyor

Gazze\'de Ölenlerin Sayısı Yükselirken Kayıp Kişilerin Sayısı da Artıyor

Gazze'de yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısı artarken, yaklaşık 13 bin kişinin kayıp olduğu düşünülüyor. İnsan hakları örgütlerine göre, kaybolan kişiler arasında 'zorla kaybedilenler' de bulunuyor. Gazze'nin sivil savunma birimi, enkaz altında kalan kişilerin sayısının 10 bin olduğunu tahmin ediyor. Arama ve kurtarma çalışmaları için uluslararası yardım talep ediliyor. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından alıkonulan kişilerin ailelerinin bilgisi olmadan tutulduğu da belirtiliyor.

25.05.2024 11:05
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Gazze’de ölenlerin sayısı yükselirken yaklaşık 13 bin kişinin kayıp olduğu düşünülüyor. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Ancak insan hakları örgütlerine göre “zorla kaybedilen” kişiler de söz konusu.

Ahmed Ebuduk, kardeşi Mustafa’yı aylardır arıyor.

Aile, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi’nin bahçesine sığınmıştı.

Yakında bulunan evlerinin yandığını duyunca emekli ambulans şoförü olan Mustafa ne halde olduğuna bakmaya gitti; ancak bir daha gelmedi.

Ahmed, ellerinden geldikçe her yeri, etraftaki binaları, yıkılan apartmanları ve enkazları aradıklarını anlatıyor.

Aynı zamanda enkazlardan çıkarılan cesetlerin arasında ve toplu mezarlarda da Mustafa’yı aramışlar.

Ahmed, “Halen hastaneye giren her ambulansta onu bulacağımızı düşünüyoruz” diyor.

Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı Gazze’de 35 bin kişinin öldüğünü belirtiyor.

Ancak bu sadece hastanelerde hayatını kaybedenlere dair bir rakam.

Son yedi aydır Mustafa’nın ailesi gibi sevdiklerinin nerede olduğunu bilmeyen çok sayıda kişi var.

Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi, 13 bin kişinin hiçbir iz olmadan ortadan kaybolduğunu belirtiyor.

Bu, siviller ile Hamas savaşçıları arasında ayrım yapmaksızın hesaplanan bir istatistik.

Gazze’nin sivil savunma birimi 10 bin kişinin yıkılan binaların altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor.

37 bin ton moloz

Birleşmiş Milletler’e göre Gazze’de 37 bin ton moloz var. Bu molozların altında cesetlerin olduğu gibi patlamamış savaş malzemelerinin de olduğu düşünülüyor; bu da arama ve kurtarma ekipleri için fazladan tehlike yaratıyor.

Gazze’nin sivil savunma birimi, gönüllüleriyle kurtarma çalışmalarını yürütüyor; ancak ellerinde çok basit araç gereçler var ve cesetlere ulaşması kimi zaman çok güç.

Yaz mevsimi yaklaşırken bulunamamış cesetlerin sağlık sorununa yol açmasından da endişe ediliyor.

Abdulrahman Yaghi de akrabalarını enkaz altından çıkarmakta zorlanan kişilerden.

22 Şubat’ta içinde ailesinden 36 kişi varken yıkılan binadan sadece 17 kişinin cesedi çıkarılabilmiş; bulunan vücut parçalarının ise kimliği tespit edilememiş.

Yaghi, “Evdeki çocukların çoğunun cesedini çıkaramadık” diyor.

Bu yüzden de Gazze’nin sivil savunma birimi uluslararası örgütlerden enkazlarda çalışma yapmak için bir an önce yardım talep ediyor.

Aynı şekilde ağır iş makinelerinin aramalarda kullanılmak üzere Gazze’ye sokulması için İsrail’e baskı yapılması talebinde bulunuyor.

Muhammed Ali, İsrail ordusunun okul baskınından beri kayıp

Uluslararası Af Örgütü ise kaybolan kimi kişilerin ailelerinin bilgisi olmadan İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu belirterek, bunu da “zorunlu kaybedilme” olarak tanımlıyor.

Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi, yüzlerce Filistinli’nin İsrail ordusu tarafından yakınlarına haber verilmeden alıkonulduğunu belirtiyor.

İsrail’in de imzacısı olduğu Cenevre Sözleşmesi’ne göre ülkelerin alıkoyduğu sivillerin kimliği ve yerini bildirme yükümlülüğü var.

İsrail, 7 Ekim saldırılarının ardından gözaltı merkezlerine Kızıl Haç’ın uluslararası komitesinin girmesini yasakladı.

Hamas da aynı şekilde İsrailli rehinelerin ziyaret edilmesine izin vermiyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “İsrail Gazze’de tutulan rehinelerle ilgili bilgi edinene kadar Kızıl Haç’ın gözaltına alınan Hamas savaşçılarıyla ilgili bilgi alamayacağını” açıkladı.

Gazze’nin merkezinde Muhammed Ali’nin ailesi de oğullarının “zorla kaybedilenler” arasında olabileceği endişesiyle fotoğrafını ellerinde tutarak bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Aileye bilgi veren bazı görgü tanıkları, Muhammed Ali’nin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını; en son gördüklerinde canlı olduğunu ancak akıbetinin ne olduğunu bilemeyeceklerini söyledi.

Yoğun bombalamalar sırasında ailenin bir sığınağa saklandığı 23 Aralık tarihinden beri Muhammed Ali kayıp.

Muhammed Ali’nin eşi, İsrailli askerlerin sığınağın olduğu okula girdiğini ve kadınlar ile çocukların terk etmesi emrini verdiğini anlatıyor.

O gece okulda olan tüm erkekler ailelerine geri dönerken Muhammed Ali’nin nerede olduğu halen bilinmiyor.

Hamas’ın kontrolündeki sağlık bakanlığının oluşturduğu bir internet sitesinden aileler kayıplarına dair bildirimde bulunabiliyor.

Kaynak: BBC

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Ölenlerin Sayısı Yükselirken Kayıp Kişilerin Sayısı da Artıyor - Son Dakika

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