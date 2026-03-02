Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD'de yüzde 43'lük bir kesim savaşı onaylamıyor - Son Dakika
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD'de yüzde 43'lük bir kesim savaşı onaylamıyor

02.03.2026 17:26
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'a ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarını değerlendirdi. Pentagon'dan gelen açıklamalara, savaşın süresine ve ABD kamuoyunun tepkisine dikkat çeken Sural, Washington'daki tabloyu tüm yönleriyle anlattı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyor. Washington'dan gelen son açıklamalar, çatışmanın kısa sürede sona ermeyebileceğine işaret ederken, ABD kamuoyunda da saldırılara yönelik destek sınırlı kalıyor.

"PENTAGON'DA SAVAŞIN ARDINDAN İLK KEZ İKİ İSİM AYNI ANDA KONUŞTU"

Rona Doğan Sural, saldırıların ardından Pentagon cephesinden dikkat çekici bir tablo ortaya çıktığını belirtti. Sural, savaş sonrasında ilk kez hem Savunma Bakanı hem de Genelkurmay Başkanı'nın kamuoyuna açıklama yaptığını vurgulayarak, Genelkurmay Başkanı'nın savaşın daha uzun sürebileceğine dair net mesajlar verdiğini söyledi.

"İRAN'IN ELİNDEKİ FÜZELER SÜREYİ BELİRLEYECEK"

Sural'a göre çatışmanın seyrini belirleyecek en önemli unsurlardan biri İran'ın sahip olduğu füze kapasitesi. İran'a yönelik saldırıların haftalar öncesinden planlandığını aktaran Sural, sahadaki askeri dengelerin savaşın süresini doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

"ABD'DE SALDIRILARA DESTEK SINIRLI"

ABD kamuoyundaki tabloya da dikkat çeken Sural, yapılan anketlere göre ABD'nin İran'a saldırmasına desteğin yüzde 25 seviyesinde kaldığını, yüzde 43'lük bir kesimin ise bu saldırıları onaylamadığını aktardı. Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin saldırıları desteklediğini, Demokratların ise yüzde 74 oranında savaşa karşı çıktığını belirten Sural, Washington'da şu an önceliğin müzakereler değil, saldırılar olduğunu söyledi.


