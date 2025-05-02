Halil Falyalı iddialarını gündeme getiren Cemil Önal Hollanda\'da öldürüldü

2022 yılında öldürülen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın bir dönem finans işlerini yürüttüğü öne sürülen Cemil Önal, Hollanda'da öldürüldü.

Nisan ayında Bugün Kıbrıs gazetesinde kapsamlı bir söyleşisi yayımlanan Önal, adadaki yasadışı ilişkilerle ilgili Türkiye'deki bazı yetkililer ve yakınlarını da içine alan çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Ankara ise iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Saldırı, 1 Mayıs Perşembe günü Rijswijk kentindeki bir otelde yaşandı.

Hollandalı yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Hollandalı yetkililerin açıklamalarında neler var?

Hollanda polisi yaptığı ilk açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 17.45'te Hoevevoorde adlı otelin bahçe kısmında düzenlendiğini açıkladı.

Polis, 41 yaşında Türk vatandaşı olduğunu söylediği kurbanın kısa mesafeden silahla vurulduğunu aktardı.

Zanlıyla ilgili geniş çaplı bir arama başlatıldığı duyuruldu.

Emniyet yetkilileri 2 Mayıs Cuma günü, basın mensuplarının konuyla ilgili sorusu üzerine öldürülen kişinin Cemil Önal olduğunu doğruladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Hollanda basını, siyah sakallı ve siyah giysili 1.80 boyundaki saldırganın üç el ateş ettikten sonra sakin bir şekilde olay yerini terk ettiğini yazdı.

Polisten bu detaylarla ilgili bir açıklama gelmedi.

Cemil Önal kimdir?

Cemil Önal, Falyalı'nın yakınında olan bir isimdi. Anlattığına göre bir dönem onun finans işlerini yürüttü.

Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başladı ancak yurtdışına kaçtı.

Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, bu ülkede yargılanmaya başladı. Türkiye'ye iade edilmedi.

BBC Türkçe Nisan ayında Hollanda Adalet Bakanlığı'na Önal'la ilgili bilgi talebine bulundu, yetkililer ise "Bireysel davalarla ilgili bilgi veremiyoruz" yanıtını verdi.

Önal'ın iddiaları neler?

Cemil Önal, geçen aylarda cezaevinden, küresel çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Organize Suç ve Rüşvet Kaydı Projesi'ne (OCCRP) konuştu.

OCCRP, 13 Şubat 2025'te "Öldürülen Kıbrıslı Türk İşadamının Küresel Online Bahis İmparatorluğu" adlı bir araştırma yayımladı.

Araştırmada, Önal'dan "Falyalı'nın uzun süre finans müdürlüğünü yapmış kişi" olarak bahsedildi.

Araştırmada Önal'ın, Türkiye ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetiminin kamu görevlilerine her ay yaklaşık 15 milyon dolarlık "sponsorluk" ödemesini şahsen ayarladığı iddiaları dile getirildi.

"Anlattığı sistemi patronu için kendisi kurduğunu" savunan Önal, cinayetle ilgisi olduğu iddiasını reddetti.

Önal'ın son günlerde gündeme gelmesi ise Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'la yaptığı söyleşi ile oldu.

Akın'ın Önal ile Hollanda'da yaptığı söyleşi, Bugün Kıbrıs gazetesinde "Halil Falyalı Yaşıyor" başlığıyla yazı dizisi olarak yayımlandı.

Dizide Önal'ın; Türkiye'deki bazı bürokrat ve siyasetçiler ile yakınlarının Falyalı ile ilişkiler geliştirdikleri, Falyalı'nın elinde şantaj kasetleri olduğu, Falyalı'nın merkezinde olduğu grubun Türkiye'de rüşvetle bazı soruşturma dosyalarından isim sildirdiği gibi iddialarına yer verildi.

Önal'ın bazı iddiaları arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakınlarının da ismi geçiyordu.

Ankara iddialara ne yanıt verdi?

Dışişleri Bakanlığı, "Bakanlığımıza ve sayın bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır" dedi.

Açıklamada iddialar, "sistematik iftira ve karalama kampanyası" olarak tarif edildi.

Bakanlık "herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında" yasal yollara başvurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Eski içişleri bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yazı dizisinin ardından X hesabından bir açıklama yaptı.

Geçmişte kendisi hakkında, Halil Falyalı ile bağlantılı bazı iddialar gündeme gelmiş olan Soylu, son açıklamasında şunları söyledi:

"Bu cinayetin, başka bir ülkeye kaçan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphelisinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz 'operasyon çocuğu' dedik, haklı çıktık.

"Her türlü dış istihbaratın oyuncağı hâline gelen bu kişilerin, konu ne olursa olsun, ellerinde belge, bilgi ve kanıt varsa ortaya koymamaları namertliktir."

Cemil Önal'ın son röportajında doğrudan Soylu ile ilgili bir iddia bulunmuyor.

Halil Falyalı kimdir?

Halil Falyalı, adanın kuzeyinde yıllarca, otel ve kumarhane işletmecisi olarak tanındı.

Sosyal medya paylaşımları, gösterişli bir hayata sahip olduğuna işaret ediyordu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2021 yılında yayımladığı YouTube videolarında ortaya attığı iddialarla Falyalı, Türkiye'de de merak edilen bir isme dönüştü.

Peker, Falyalı'nın "uyuşturucu kaçakçılığından gelen para trafiğini yürüttüğünü ve elinde bazı şantaj kasetleri olduğunu" öne sürüyordu.

Falyalı o dönem bu iddiaları reddetti.

Falyalı, 8 Şubat 2022 yılında Girne'de, otomatik silahlı saldırganlar tarafından aracına düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Sanıklardan Mustafa Söylemez'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara merkezli olarak yürütülen "Halil Falyalı suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetleriyle" ilgili dava ise devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 6 Aralık 2024'te kabul edilen iddianamede, 35'i örgüt yöneticisi 250 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, yasa dışı bahis suçunun, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor.