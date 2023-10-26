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Savaşını seyrini değiştirecek zirve! Hamas heyeti, Moskova'yı ziyaret ederek temaslarda bulundu - Son Dakika

Savaşını seyrini değiştirecek zirve! Hamas heyeti, Moskova'yı ziyaret ederek temaslarda bulundu

Son Güncelleme: 26.10.2023 18:21

İsrail ile 20 gündür kıyasıya bir çatışmanın içinde yer alan Hamas, bugün Moskova'yı ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Hamas heyetinin Moskova'da temaslarda bulunduğunu teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas heyetinin Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da yakında Moskova'yı ziyaret edeceğini belirtti.

"TEMASLAR KONUSUNDA SİZİ AYRINTILI OLARAK BİLGİLENDİRECEĞİZ"

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20'nci gününde devam ederken, Hamas heyeti Rusya'yı ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Hamas temsilcilerinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu aktararak, "Hamas temsilcilerinin Moskova'yı ziyaret ettiğini teyit edebilirim. Temaslar konusunda sizi ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz" dedi.

"GAZZE'DEKİ DURUM İSRAİL'DEKİNDEN DAHA KARMAŞIK"

İsrail'deki Rus vatandaşlarının durumuna da değinen Zaharova, Rus vatandaşlarının tahliyesine devam edildiğini belirtti. Filistin'deki durumun İsrail'e göre daha karmaşık olduğunu belirten Zaharova, "Filistin topraklarındaki özellikle de Gazze Şeridi'ndeki durum İsrail'dekinden daha karmaşık. Bugüne kadar Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden bin kişi tahliye için diplomatik misyonlarımıza başvuruda bulundu" dedi.

Rusya duyurdu: Hamas heyeti bugün Moskova'yı ziyaret ederek temaslarda bulundu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova.

"BÖLGENİN İHTİYACI ABD'NİN FÜZE SAVAR SİSTEMLERİNİ KONUŞLANDIRMASI DEĞİL"

ABD'nin Orta Doğu'ya hava savunma sistemleri konuşlandırılması için tedarik sürecine başlamasını da eleştiren Zaharova, "Bölgenin ihtiyacı olan şey ABD'nin söz konusu füze savar sistemlerini tedarik ve konuşlandırılması şeklindeki provokasyon değil Filistin - İsrail çatışmasının hızlı bir şekilde durdurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"MAHMUD ABBAS MOSKOVA'YI ZİYARET EDECEK"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Moskova'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Yakında Mahmud Abbas'ın Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istişarelerde bulunacağını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Savaşını seyrini değiştirecek zirve! Hamas heyeti, Moskova'yı ziyaret ederek temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaşını seyrini değiştirecek zirve! Hamas heyeti, Moskova'yı ziyaret ederek temaslarda bulundu - Son Dakika
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