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Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir - Son Dakika

Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir

Gazze'deki ateşkesin sona ermesiyle İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasına ilişkin yazılı açıklama yapan Hamas, "Savaşın yeniden başlaması ve saldırıların tüm sorumluluğu, rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas'ın tüm kadın esirleri bırakmaması ve İsrail doğru roket fırlatması nedeniyle saldırılara yeniden başladıklarını duyurmuştu.

01.12.2023 - 10:29,
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin, "Savaşın yeniden başlaması ve saldırıların tüm sorumluluğu, rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir" açıklamasında bulundu. Ateşkesin bitmesine ilişkin Hamas'ı suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Hamas tüm kadın esirleri bırakmadı ve İsrail'e doğru roket fırlattı" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir

HAMAS'TAN ATEŞKESİN BİTMESİ SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani aranın" sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada Rişk, "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz" ifadesini kullandı.

Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir

"SALDIRILARIN TÜM SORUMLULUĞU TÜM TEKLİFLERİ REDDEDEN İSRAİL'E AİT"

İsrail saldırılarına karşı direnişin devam edeceğini vurgulayan Rişk, "Savaşın yeniden başlaması ve saldırıların tüm sorumluluğu, rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir. İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak." açıklamasında bulundu.

Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir

NETANYAHU ATEŞKESİN BİTMESİNDEN HAMAS'I SORUMLU TUTTU

İsrail, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini bahane ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuyla ilişkin bir açıklamada bulundu. Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.

Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir

"İSRAİLLİ KADIN ESİRLER BIRAKILMADI, ROKET FIRLATILDI"

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı. Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi; "Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."

Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir

"İNSANİ ARA" BU SABAH İTİBARIYLA SON BULDU

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu. "İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas: Savaşın yeniden başlamasının sorumluluğu, rehinelerin bırakılmasına yönelik tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir - Son Dakika
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